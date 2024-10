Debut y despedida: Karina Jelinek fue la primera eliminada de Bake Off

Este lunes por la noche, la televisión argentina se colmó de realities. Tanto el Trece, América y Telefé decidieron darlo todo con sus nuevos y llamativos productos en los últimos meses del año.

En el canal de las pelotas, "Bake Off Famosos", el certamen de pastelería se llevó la mejor cifra de audiencia, por la variedad de sus participantes y con Wanda Nara en la conducción.

El reality de pastelería comenzó a las 22 una presentación donde la conductora expresó: "Desde esta carpa maravillosa los invitamos a vivir juntos una nueva competencia. Acá los sabores, las texturas y la tradición de la pastelería toman una dimensión única, que los hará vivir momentos de alegría, de tristeza y de tensión. Pero sobre todo de mucha dulzura".

Luego, ingresaron a la carpa los 14 participantes relatando sus expectativas para el reality. Una vez dentro de la carpa comenzaron a realizar las pruebas, una creativa y otra técnica basadas en la celebración.

Marcos Milinkovic fue el primero en ganar el delantal celeste uD83EuDD29



Marcos Milinkovic fue el primero en ganar el delantal celeste

Frente a los jurados Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, los participantes cocinaron cupcakes y una torta piñata. Como era de esperar, las dificultades aparecieron en los poco experimentados participantes.

Resultados

Pasadas las 23 horas y luego de la realización de los dos desafíos, el jurado determinó que, si bien todos estuvieron muy parejos, Karina Jelinek -que manifestó en todo momento su falta de experiencia- no estuvo a la altura y quedó eliminada.

dios lo que nos íbamos a reir con karina olga y la rajan PRIMERA esto es personal bake off el peor comienzo de la historia

El mano a mano fue con Mariano Iúdica, la mediática expresó: "Ahora quiero decir algo yo. ¿Por qué me eliminaron primera? Hagan un resumen porque no fui la peor".

Damián Betular consultó por qué sentía que no había sido la peor y ella no se echó para atrás: "Lo dejo a tu criterio. Pero sólo uno de ustedes dijo que no estaba bueno... quiero sacarme la duda y aprender".

El famoso pastelero comentó: "Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración pero no fue una gran diferencia".

Para cerrar el primer programa, Jelinek aseguró: "Estaba tensa porque realmente me preocupo por hacer las cosas bien, no me da lo mismo. Lamentablemente, hasta acá llegué", se despidió la modelo.

karina en su primer día en bake off nos dio show y el jurado tupe el tupé de eliminarla, ella merecía seguir dando contenido al programa

Marcos Milinkovic fue el primero en ganar el delantal celeste por sus preparaciones. La competencia sigue con 13 participantes y podrá disfrutarse semanalmente en el canal Telefé.

no te puedo creer que volvió bake off y yo ya me perdí el primer cap que dejo cosas como estas no doy más de la risa

Los participantes de Bake Off son:

Cande Molfese (actriz)

Damián de Santo (actor)

Cami Homs (influencer)

Nacho Elizalde (influencer)

Ángela Leiva (cantante)

Callejero Fino (cantante)

Javier Calamaro (cantante)

Gastón Edul (periodista)

Andrea del Boca

Verónica Lozano

Marcos Milinkovic

Eliana Guercio

Karina Jelinek (ELIMINADA)