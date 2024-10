Vasectomía frustrada: un ex Gran Hermano indeciso y preocupado

La convivencia en la casa de Gran Hermano siempre trascendió y, en algunos casos, las parejas trajeron al mundo a niños y niñas que, sin el reality de convivencia, jamás hubieran nacido.

Este es el caso de la relación entre Daniela Celis y Thiago Medina, en la edición 2022/2023 del exitoso ciclo de Telefé.

Los ex participantes se conocieron durante el juego, tuvieron las escenas de sexo más explícitas de todas las ediciones del programa y, una vez fuera, llegaron las gemelas Laia y Aimé.

Thiago, de tan solo 21 años, disfruta de su paternidad y de esta etapa de la vida que no espera vivir, por lo menos ahora.

Entrevistado por Nico Peralta hace un par de meses atrás, el ex hermanito abrió su corazón y no se calló nada. "¿Imaginaste que ibas a ser padre de tan joven?", le consultó el periodista a lo que el ex cartonero respondió: "No, nunca. Tengo 21 años y jamás pensé que iba a ser papá tan joven. Como vengo de una situación humilde y no tenía nada, directamente no quería tener hijos para que no sufrieran", explicó.

"Después del paso por Gran Hermano, empecé a tener otras comodidades y ahí empecé a tener ganas de ser papá pero lo imaginaba más adelante. Se dio ahora y es lo mejor que me pasó en la vida. Nunca pensé que iba a ser tan lindo ser papá", reconoció Thiago durante la charla con el comunicador.

Vasectomía

Además de la felicidad, Medina reveló que tenía en mente realizarse una vasectomía: "Me voy a hacer la vasectomía en dos semanas. Ya lo tengo decidido. Nos informamos los dos, no duele y tengo un vecino que se la hizo y me comentó que después de la operación pudo salir caminando sin problema. Es más, fuimos a jugar a la pelota y no le pasó nada", contaba Thiago.

Además, el joven aseguró que no quería que Celis se ligara las trompas para no pasar nuevamente por el quirófano: "Dani ya pasó por mucho y volver a someterse a una operación nuevamente sería un montón para ella. Todavía no se terminó de curar y volver al quirófano sería muchísimo. Le dije que no tenía problema en hacerme yo la vasectomía; encima me informé que es reversible y hasta podés congelar esperma si querés a futuro tener otro hijo. Tiene un 60 por ciento de chances de ser reversible y por eso me lo haré yo. Estoy contento igual con mis dos hijas", afirmó Thiago.

Arrepentido

Ahora, la noticia es que el ex GH tomó la decisión no pasar por el quirófano y reveló: "Me arrepentí. No me la hice nada. Cuando llegué al hospital, me dio miedo y dije que no. No sé si me dio miedo que me duela o qué, pero llegué y me dio cosita. Dije: ´No, no, otro día´ y me fui".

"No me hice la vasectomía, me volví para mi casa y le expliqué a Dani lo que había sentido. Entonces, ahora nos cuidamos más que nunca para no tener un susto y no quedar embarazados nuevamente. Por suerte, nos cuidamos mucho y si bien más adelante quizás les demos un hermanito a Laia y Aimé, por ahora no queremos agrandar la familia", cerró Thiago.