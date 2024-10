¿Alcoholizada?: aseguran que Karina Jelinek fue a Bake Off pasada de copas

Tal como pudo verse en la pantalla de Telefe y en el comienzo de Bake Off, Karina Jelinek fue la primera eliminada del reality que busca al pastelero más famoso de Argentina.

En este contexto y con el reclamo de las redes sociales por haber dejado ir a una participante que aún tenía mucho que dar en el ciclo conducido por Wanda Nara, Yanina Latorre sumó un dato polémico.

La panelista de LAM aseguró, sin filtro que la modelo había grabado alcoholizada: "El otro día me contaron que tuvieron que parar la grabación porque a Jelinek le dio un ataque de pánico, porque no pudo hacer un cup cake y, en realidad, un productor me dijo que estaba muy pasada de copas y no podía mantenerse en pie. Igual que te de un ataque de pánico por no poder hacer un cup cake es un montón", dijo la mediática en Yanina 107.9 (El Observador).

De inmediato y ante la repercusión que esto generó en las redes sociales, Jelinek se encargó de desmentir los dichos con una historia en su cuenta de Instagram: "Aww Yanina Latorre. ¿En serio pensás que me agarró un ataque de pánico por hacer un cup cake? La grabación fue por la mañana y tampoco a esa hora tomo aperitivos como dijiste".

"Es muy feo sufrir ataques de pánico y que algunas personas no entiendan, gracias a Dios lo fui superando de a poco", agregó además luego de que la conductora hiciera burla de haber transitado ese momento por cocinar le parecía "un montón".

- "A Karina Jelinek le dio un ATAQUE DE PANICO porque NO pudo hacer un CUPCAKE"



- "Un PRODUCTOR me dijo que fue BORRACHA"



?? Betular, Damian De Santo, Maru Botana, Callejero Fino, Wanda, Iudica LO NOTARON #BakeOffFamosos pic.twitter.com/jEFiNol5HK — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) October 1, 2024

Finalmente, Karina Jelinek concluyó: "Me encanta cómo informás las cosas pero en esta erraste. Si tenés alguna duda no me molesta que me preguntes".