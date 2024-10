Axel habló por primera vez de la denuncia de acoso sexual en su contra: ¿Qué dijo?

A a lo largo de su carrera, Axel ha sido reconocido con múltiples galardones, entre los que se destacan el Gardel de Oro, premios MTV Latinoamérica, Heat Latin Music Awards y Kids’ Choice Awards, entre otros.

Sus primeros pasos en el mundo artístico fueron como pianista y cantante en locales nocturnos de la costa argentina. Esa visibilidad lo llevó a ser contratado como reportero en Ranking 26, un programa musical de Canal 26. Esta oportunidad fue clave para que Sony Music se interesara en él y comenzara su carrera profesional.

En 1999, lanzó su primer disco titulado La clave para conquistarte y recorrió el país con su música. En 2004 publicó Amo, un álbum que lo posicionó en los primeros puestos de las radios de América Latina. Rápidamente llegó Hoy, que aborda temas de amor, desamor y vivencias personales, que fue presentado en más de 200 conciertos.

Axel además compuso la canción Se dice amor para la telenovela homónima que le abrió las puertas de los medios. El álbum Universo, que convocó a más de 800.000 personas en conciertos, lo consolidó como uno de los artistas más importantes de Argentina y el sencillo Celebra la Vida fue un éxito en radios de habla hispana. En 2011 lanzó Un nuevo sol, que fue disco de oro y platino en Argentina, y se presentó en importantes escenarios de Latinoamérica.

Además de su carrera musical, participó como jurado en programas de televisión como La Voz Argentina y Elegidos; y colaboró en causas sociales, ambientales y acciones solidarias. En 2013 y 2019, participó en la Jornada Mundial de la Juventud y tuvo la posibilidad de cantar frente al Papa Francisco.

Rulo: — Contaste que en los últimos años sufriste depresión. ¿Cómo fue ese proceso y cómo estás hoy?

Axel: — Sí. Era la primera vez que me pasaba. Yo siempre fui un tipo de que celebra la vida, entre mis amigos siempre son el que más arenga, si alguien estaba triste, yo estaba ahí para levantarle el ánimo y ver las cosas buenas de la vida. Sigo siendo así, con la diferencia de que yo era mucho más idealista y hoy soy un poco más realista.

Rulo: — ¿Cómo llegaste a eso?

Axel: — En el 2019 terminábamos el ciclo del último disco que habíamos sacado, que se llama Ser, yo estaba preparando un disco para lanzarlo en el 2020 y me atraviesan cosas personales, arranca la pandemia, que frenó un poco la vida del mundo y la mía personal. Fueron los golpes de la vida inesperados, que no voy a decir injustos, porque yo soy de la creencia de que hasta lo más difícil y lo que más te duele, también pasa por algo y para algo.

Rulo: — ¿Fue una sumatoria de cosas?

Axel: — No, fue una cosa en particular. Me estalló una bomba y dije: “¿Por qué? ¿Por qué pasa esto”? La pandemia nos obligó a quedarnos todos en casa y no se podían hacer shows. Agradezco que no me faltó nada, que siempre tuve un plato de comida y que vivo en una casa en el medio de la montaña en donde el encierro era relativo. Pero eso me invitó a ir para adentro y un día me encontré con eso: con ganas de no levantarme.

Rulo: — ¿De un día para el otro?

Axel: — Sí, estaba desganado. No hay una explicación y eso es lo peor porque si sabes el por qué tratás de modificarlo de alguna manera. Entonces, llamo a mi psicólogo y le digo: “Me pasa esto y yo no soy así. Me conocés hace años”. Y él me dijo: “Permititelo porque es parte de este proceso de crecimiento que estás teniendo, que te hace ver la vida de otra manera, que te hizo pasar por un tamiz tu entorno, tu grupo de trabajo, tu familia, tus amigos, saber quién es quién, quién está en las buenas y quién en las malas”. En un momento estaba tan mal que hasta dormía en el piso. Ni me levantaba a dormir en una cama, dormía en un colchón en el piso, lloraba un montón y mi única salvación, mi rescate era poder abrazar a mis hijos. Ellos eran chiquitos y yo decía: “Tengo que estar bien por ellos”.

Rulo: — ¿Cuál fue tu pensamiento más oscuro en esa época?

Axel: — Lo peor de lo peor. La verdad que en un momento dije: “Ya está, loco. ¿Qué voy a seguir?” Realmente no ves la salida.

Rulo: — ¿Te hiciste fuerte por tus hijos? ¿Por tu familia?

Axel: — Sí, mis hijos es lo más fuerte. Yo tengo cuatro: Águera, Aurelia, Fermín y Gregorio. Lo importante siempre es ir a mis hijos. Si llego a un extremo de estar muy mal pienso en ellos y todo se va calmando. Es mi propósito. En un momento tenía muchos ataques injustos, eran ataques y ataques, constantes.

“Lo que me pasó fue perfectamente armado y me puse a disposición de la Justicia desde el primer momento”, explicó el artista. (Candela Teicheira)

La denuncia y resolución judicial

Rulo: — Es imposible no unir esta situación que te pasó con aquella denuncia de la cual fuiste sobreseído.

Axel: — Sí, claro. Es que a eso me refiero. Ese fue el golpe.

Rulo: — Esa injusticia que viviste porque, al estar sobreseído, hoy te deja en un lugar de inocencia, ¿cómo impactó en vos?

Axel: — Cuando miré para atrás dije: “¿Por qué me pasa esto?” Es como si te digo ahora: “Te denuncio porque incendiaste un auto” y vos te estás defendiendo de algo que nunca hiciste. Yo miré para atrás y dije: “Yo nunca hice esto. ¿Por qué me pasa?” Lo que realmente pasó es que fue una denuncia, primero empecemos por ahí, porque después la gente dice: “¿Y todas las denuncias?” Y no. Yo tuve una sola denuncia.

Rulo: — Una sola denuncia de una mujer en General Roca, ¿no?

Axel: — Sí, en Catriel, Río Negro. Yo me entero caminando por el campo. Me llama quien era en ese momento mi mánager y me dice: “Como está el contexto social, a veces se busca alguien impecable para decir ‘algo tiene que tener’”. Yo no entendía lo que me estaba queriendo decir...

Rulo: — Era noticia también.

Axel: — Yo no soy impecable ni tampoco me quiero hacer el impecable. Soy un ser humano común y corriente con un montón de defectos, pero la imagen que en ese momento la gente tenía de mi era: “Axel es un divino”, “Es la familia Ingalls”, “Le gusta la huerta, vive en la montaña, ama a los animales, trabaja en fundaciones, le canta al amor y a la vida”, entonces la mínima manchita se ve como algo gigante. Fue perfectamente armado. ¿Qué hice a partir de ahí? Como haría cualquier persona que es inocente, me puse a disposición de la Justicia y que se expida. Cada vez que me llamaron estuve ahí, lo que hice fue dejar de salir en los medios a propósito. La gente en un momento dijo: “Se esconde” y no. Yo no me escondí nunca.

Rulo: — Pero ¿qué te dijo en ese momento tu mánager por teléfono?

Axel: — Llegó una denuncia de un abuso sexual simple. El abuso sexual simple es incomprobable porque no hay, quiero ser bien técnico, no hay genitalidad ahí.

Rulo: — No es una violación, es un abuso que podría ser un manoseo.

Axel: — Nosotros recién nos saludamos y nos dimos un abrazo sostenido. Vos lo podés tomar como un caso de abuso sexual simple o yo puedo decir: “Rulo me abrazó demasiado” y te denuncio. En Argentina hay miles de denuncias de todo tipo por semana, por día y las denuncias quedan en un ámbito íntimo de la fiscalía o donde se denuncie.

Rulo: — Lo tuyo se filtró.

Axel: — Estaba muy armado. Al otro día salió por todos lados porque era una “buena noticia”. Entonces, cuando pasó lo que pasó, como denunciante tenés que presentar seis testigos en Argentina. Estoy contando lo que nunca conté, pero está bueno decirlo claramente. Esos seis testigos la contradijeron a la chica y eran sus amigos. Todos dijeron lo contrario a lo que ella estaba diciendo.

Rulo: — Los propuso ella.

Axel: — Sí, los seis la contradijeron. No la quiero tampoco salir a matar a ella porque es víctima del sistema como todos y no estoy diciendo que es una mala mina, ni la conozco, de hecho. Después, cuando hacen la pericia psicológica, que me la hicieron a mí y a ella, a mí me dio perfecta y a ella le dio todo mal. Todo, el cien por ciento de las cosas le dieron mal. ¿Sabés que le dio bien? Que no sufría de amnesia. Eso significa que ella...

Rulo: — Podía recordar. Era apta para recordar.

Axel: — Exactamente. Te lo juro por mis hijas y mis hijos. No lo hablé nunca y es la pura verdad. A partir de ahí, como era noticia, decían: “Hay cuatro más, hay ocho más y diez más” y nunca salió nada. Era gente hostigándome. Esas mismas personas que salían por los medios diciendo “hay más”, era los que llamaban por privado y decían: “Quiero tanta plata si querés que deje de hablar de vos”.

Rulo: — ¿Te han pedido plata para dejar de hablar de esto?

Axel: — Sí, abogados, gente de la Justicia, gente que estaba metida en el caso. Yo siempre digo: “Con la verdad no temo ni ofendo”. Esa frase la digo desde los 14 años. La verdad tardará más o menos, pero va a salir. Esto podrá tardar un año, cinco, diez, pero es la verdad.

Rulo: — ¿Hubo gente cercana que te soltó la mano por esta denuncia?

Axel: — Sí, claro. Pero lo entiendo. Cualquiera tendría miedo. Hoy estoy muy en paz.

Rulo: — ¿Te mermó el trabajo por esto?

Axel: — De mi lado nunca, pero sí teníamos algunas fechas, contratos firmados y yo decía: “Voy a hacerlos”. “Y pero con todo esto”, me decían. Ahora se vio vuelta todo eso. Gracias a Dios estoy tocando en shows como nunca.

Rulo: — Ya se resolvió.

Axel: — Claro porque la Justicia dijo: “Axel es inocente”. Tardó un poquito más por la pandemia. Algo que se tenía que resolver en 6 meses, tardó dos años.

Rulo: — ¿Eso te repercutió económicamente?

Axel: — Absolutamente. Lo que pasa es que siempre fui muy prolijo en lo económico. Pude estar cuatro años viviendo de ahorro y mi nivel de vida no cambió. Pero sí dejé de laburar un tiempo largo, pero ahora estamos laburando muy bien de vuelta y agradezco a mucha gente que confía en mí.

“Lo que hice fue dejar de salir en los medios a propósito, nunca me escondí”, señaló Axel. (Candela Teicheira)

Separación

Tras 16 años en pareja y cuatro hijos en común, Axel y Delfina Lauría se separaron y el cantante lo comunicó públicamente a través de las redes sociales en enero de este año. “Hemos decidido comenzar una nueva etapa caminando por separado”, había publicado en Instagram junto a dos postales familiares.

Rulo: — ¿Tuvo que ver este tema de la denuncia con tu separación?

Axel: — No, nada que ver.

Rulo: — Ella te bancó a muerte en este conflicto.

Axel: — Sí, a muerte y yo estoy agradecido. Ella sabía quien soy.

Rulo: — Porque este tipo de denuncias también abre el tema de la infidelidad...

Axel: — No, ella nunca lo dudó porque sabe quién soy. Eso fue fundamental. En ese momento llevábamos 11 años juntos, pero yo me sentía incomodo con ella.

Rulo: — ¿Y qué pasaba en la calle?

Axel: — Yo nunca dejé de hacer una vida normal. Si bien no hacía conciertos como siempre iba a la escuela de mis hijos, los llevaba, los iba a buscar, iba al cine, al shopping. Jamás en la calle en pleno kilombo nadie me dijo nada, al contrario.

Rulo: — La comunicaste públicamente la separación. ¿Cómo lo viviste después de tantos años juntos?

Axel: — Sí. Yo me separé hace más de un año, en junio-julio del año pasado y en enero puse una especie de comunicado en las redes. Lo puse para claridad de ambas partes y con muchísimo dolor.

Rulo: — También para que ella pueda seguir adelante...

Axel: — Igual es muy duro y muy difícil separarse. Es una readaptación. Una cosa es separarte desde la bronca y el odio; y otra cosa es separase desde el amor. Yo no me separé porque tenía algo en contra de ella o ella algo en contra mío. Solamente en un momento un cable se desconectó y no pudimos repactar. Somos responsables los dos y la comunicación es re importante. Nos encontramos desconectados y no pudimos conectarnos de vuelta y es difícil y muy triste porque yo la amo y le deseo lo mejor siempre. Es una gran persona, una excelente mamá y compañera. Fueron 16 años que los honro de principio a fin. Pero es la vida misma.