Estafadora: Fátima Florez enfrenta una grave acusación en su contra

Intentando alejarse de los escándalos y rumores que la vinculaban con Javier Milei, Fátima Florez dejó Argentina, hace algunas semanas, para organizar una serie de shows internacionales que no resultó como se esperaba.

En las últimas horas, la mediática fue acusada de estafar a los bailarines de su elenco y a un teatro en Estados Unidos y, por esta razón, la rubia se enfureció con la producción de LAM, programa de América que ventiló lo sucedido.

Apenas comenzado el envío de Ángel de Brito, el adelantó expresó: "Acusan a Fátima Florez por estafa. Todos los detalles de la denuncia y la palabra de los protagonistas".

Al parecer, la imitadora que esperaba salir a contestar, decidió bajarse de la nota y se enfrentó con la productora del canal del cubo llamada Dolores. Luego de este enfrentamiento, al aire compartieron los audios de la conversación, donde Fátima se quejaba: "Eso no es cierto y lo saben. Están acusando a alguien de una estafa, es algo grave. A vos no te gustaría que pongan 'Dolo, productora de LAM, estafadora'".

En un intento por calmar a la famosa, la productora intentó explicarle que solo querían sacarla al aire para que diera su versión de los hechos, la actriz siguió molesta: "¿Pero por qué me ponés ese graph? No es cierto, me estás haciendo daño a mí y a mi equipo de trabajo".

"Estafadora es un delito por el cual una persona puede ir presa. ¿Qué quieren? ¿Que vaya presa? Yo no voy a ir presa porque no cometí ningún delito. Pero me están ensuciando con mi gente y con mi país", continuó a los gritos la artista.

"Después para aclarar salen en chiquitito, pero para hacer mier..., hacen mier... solo a algunos, a los que somos débiles, a los que nos rompimos el cu... desde chiquitos y no nos regaló nadie nada. Me están haciendo mier..., ¿cómo querés que te conteste?", sentenció furiosa.

Florez fue por más y lanzó: "Hacé rating con otra cosa, no matándome a mí. La estafa es un delito. Yo estoy en Estados Unidos, nena. ¿Qué querés, que vaya presa por la culpa de ustedes? ¿Vos tomás conciencia o no entendés? ¿O por medio puntito de rating van a matar a alguien un día?".

Reclamo de bailarines

La acusación que recae sobre la imitadora es que no logró convocar la suficiente cantidad de gente que necesitaba para cubrir los gastos de las 10 fechas pautadas de su show en Las Vegas.

Una parte de la denuncia hecha por el staff de la humorista, decía: "Nos estafaron olímpicamente. Hicieron tres shows, no le pagaron a nadie y ahora andan como si nada hubiese pasado. Dejaron todas nuestras pertenencias en el teatro, las cuales la institución ahora no libera porque la productora y esta artista le deben 20 mil dólares. Nos cancelaron la mitad de los shows que teníamos firmados por contrato. Se borraron sin pagarnos la última semana de ensayo".

FÁTIMA FLOREZ FURIOSA CON #LAM POR UNA VENTA: "ME QUIEREN VER PRESA" pic.twitter.com/hJ6pzUH2Yw — Sebastian (@MrSebastianMora) October 2, 2024

Para sumar más información, Pepe Ochoa sumó: "La persona que me está escribiendo dijo que no había más plata, y lo que pasa es lo siguiente: el productor, por un lado, les dijo a los bailarines algo, y a la figura otra cosa, entonces estas personas van a ir contra la figura, porque dijo, en su momento, ‘yo puse la plata’".