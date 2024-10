Ángel de Brito criticó la marcha universitaria y las redes explotaron

Este miércoles, la marcha universitaria se hizo presente en distintos puntos de Argentina para rechazar el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

En este sentido y con una cobertura periodística intensa, tanto en medios como en redes sociales, Ángel de Brito decidió opinar y fue escrachado en X.

Todo comenzó cuando las primeras columnas de manifestantes llegaron a las cercanías del Congreso Nacional y, desde allí, Horacio Cabak, el conductor opositor al peronismo, compartió una foto que mostraba cuatro cinco muchachos con prendas y banderas identificadas con el sindicato de camioneros y escribió "Marcha por la educación, oleo sobre biela. Buenos Aires, 2024".

De inmediato, el conductor de LAM, reposteó el comentario y no dudó en dejar su parecer: "¿Qué estudian?". A partir de ahí, las críticas comenzaron a llenar el posteo con expresiones de sorpresa sobre la postura del mediático en temas relacionados con la educación.

Minutos más tarde además, se comprobó que la imagen era una "fake news", lo que generó más mensajes contra De Brito: "No se puede creer Angel, siempre te respetamos aunque fueras crítico, pero esto de hoy es imperdonable", "No, Angelito, vos no, cómo te vas a comer semejante "fake", "Al mejor cazador se le escapa una liebre y al mejor periodista se le escapa una fake", "Pero Angel, me extraña, siempre decís a la gente que vaya a estudiar y ahora te tirás en contra", "Angelito, la gente se recibe en la universidades y para festejarlo se saca fotos con el videograph de LAM, ¿Te olvidaste de eso?", "Angel, Angel, Angel, tan inteligente que sos.... ¡Cómo te vas a tirar en contra de los estudiantes!" fueron solo algunos de los mensajes.

Luego, el influencer si bien no pidió disculpas admitió, sin decirlo explícitamente, que cayó en trampa: "No tengo un detector de fakes. No estoy al pedo como ustedes. Pensé que Cabak había postesdo algo cierto. No me transformé en nada, Gil" le contestó a un actor llamado Emiliano Messina que le había preguntado, precisamente, "en qué te transformaste, encima creyéndole a Cabak".