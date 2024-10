Andrea del Boca "se chapó" a dos famosos en "Bake Off"

Andrea del Boca, una de las famosas participantes de Bake Off, el reality de pastelería de Telefe no deja de sorprender porque, más allá de sus preparaciones, la actriz sobresale por una particular razón.

Consultada por Wanda Nara sobre las técnicas de los artistas a la hora de besas, Del Boca explicó cómo se debe poner la boca. Interesada en la explicación, la conductora fue más allá y desafió a la pastelera a mostrar cómo hacía en las novelas.

El primer candidato fue Mariano Iúdica quien no dudó en sumarse a la propuesta de Nara y divertirse en la primera semana del reality de formato internacional.

El beso fue replicado en las redes sociales y sorprendió a los demás participantes de la competencia quienes no se esperaban semejante espectáculo en la primera semana del ciclo en la canal de las pelotas.

Por si esto fuera poco, este jueves Del Boca fue nuevamente noticia cuando no dudó jugar con L-Gante, una visita especial, a la novela romántica para terminar con otro beso de película.

Las repercusiones no tardaron en volver a las plataformas y la tendencia marcó el éxito de la nueva apuesta de Telefe.