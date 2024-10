El juicio menos pensado: Alejandro Fantino contra La Chiqui Legrand

Cuando todo parecía tranquilo en la vida de Alejandro Fantino, el conductor del Trece sorprendió al hablar sobre el juicio que mantiene contra Mirtha Legrand y su nieto, Nacho Viale.

Todo comenzó en 2018 cuando el conflicto judicial se originó durante una emisión de La Noche de Mirtha, cuando sentada a la mesa Natacha Jaitt hizo comentarios sobre la causa de corrupción de menores en el club Independiente.

La mediática fallecida aunque no lo nombró, insinuó el nombre de Fantino y esa fue la razón por la que el conductor inició una demanda civil y comercial en busca de justicia.

Fue en la pantalla de América, más precisamente en LAM donde Fantino rompió el silencio y ofreció detalles sobre el estado del juicio. “Es un juicio que comenzó en 2018, una demanda civil y comercial, de la cual energéticamente me desligué”, explicó.

uD83DuDDE3? Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Fantino: "Él quería que Mirtha Legrand le pida disculpas"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/Cyt00TdAvx — América TV (@AmericaTV) October 3, 2024

“Ni siquiera sabía cómo seguía, a quiénes habían llamado de testigo, cuándo… lo sabía mi equipo de trabajo y mi abogado”, agregó el también periodista deportivo.

Uno de los testigos en este caso fue el periodista Gustavo Grabia, quien participó en la mesa de aquella noche. Durante una aparición en Desayuno Americano, Grabia reveló detalles sobre lo que ocurrió. “Ella miraba y hablaba para el costado, después me enteré de que había una persona del Servicio de Inteligencia detrás de cámara”, comentó. Más tarde, Jaitt rectificó sus declaraciones ante la Justicia.

uD83DuDDE3? Alejandro Fantino habló sobre la denuncia contra Mirtha Legrand y Nacho Viale



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/4IJWDnWn7O — América TV (@AmericaTV) October 4, 2024

En cuanto al posible destino del dinero, durante la entrevista en LAM, Fantino fue consultado sobre qué haría con la compensación si gana el juicio. El conductor fue claro al decir que no tiene intención de quedarse con el dinero.

“No sé, pero la plata no me la pienso quedar. No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo”, expresó. Sin embargo, aclaró que, dado que el proceso podría prolongarse por varios años, aún no tiene nada decidid, informó Minuto 1.