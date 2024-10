Metió la pata: Wanda Nara "spoileó" el nuevo eliminado de Bake Off

Si hay algo que la caracteriza a Wanda Nara, es su verborragia y, como consecuencia las constantes metidas de pata en todos los temas.

Esto sucedió en las últimas horas, más precisamente en la previa del programa de Susana Giménez cuando la conductora del reality de cocina conversó con Nacho Elizalde y dijo una palabra que evidenció que ya no es parte de Bake Off, el certamen de formato internacional.

Wanda spoilea la eliminación de Nacho. uD83DuDC40 pic.twitter.com/dChgjzYhXE — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 7, 2024

"Recién traté de extorsionar al jurado de Bake Off Famosos para que me tiren vistos buenos en las próximas pruebas y no pude", le dijo con humor el participante.

Sin darse cuenta, la conductora dijo: "Con Betular vos la tenés jodida para mí. Pero igual, él zafa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba".

"¿Estamos spoileando? ¡Eso no pasó, gente!", se apuró a decir Elizalde mientras Wanda se tapaba la cara avergonzada.

Con el humor que la caracteriza, Nara sumó: "Bueno, igual quién se lo iba a imaginar a Nacho ganador. Ni la familia. Después de la torta inodoro que hiciste". "Chau Wanda", cerró tentado el notero.