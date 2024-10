Datos curiosos sobre John Lennon a 84 años de su nacimiento

John Lennon fue un ícono musical y cultural del siglo XX cuya influencia sigue vigente en la actualidad. Como co-fundador y alma rebelde de la legendaria banda The Beatles, su impacto en la música popular, la contracultura y los movimientos sociales fue profundo e imborrable. Su irreverencia, honestidad cruda y activismo por la paz lo convirtieron en una figura emblemática que trascendió los escenarios y las letras de sus canciones.

Nacido en Liverpool el 9 de octubre de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Lennon tuvo una infancia marcada por la ausencia de su padre marino mercante y el abandono temporal de su madre, Julia. Esta dura realidad temprana forjó su espíritu indomable, su rebeldía innata y su incansable búsqueda de libertad a través de la música. Junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, conformó el cuarteto que revolucionó el rock y definió una era con himnos atemporales como “Imagine”, “Strawberry Fields Forever” y una vasta colección de éxitos.

Su encuentro con la artista conceptual, Yoko Ono marcó un punto de inflexión en su vida y su carrera. Su asociación creativa, tanto en la música experimental como en el arte conceptual y el activismo pacifista, abrió una nueva etapa después de la disolución de The Beatles en 1970. Juntos promovieron causas como la no violencia y los derechos humanos a través de acciones provocadoras pero pacíficas.

Trágicamente, su vida fue segada por un fanático desequilibrado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Pero su legado como compositor, pensador y símbolo de la libertad, el amor y la búsqueda de un mundo mejor a través del poder transformador de la música, perdura intacto en la cultura popular.



El primer John Lennon

El primer John Lennon en triunfar como músico nació en 1855 en Liverpool, 102 años antes que el Beatle. Se llamaba John “Jack” Lennon y era el abuelo paterno de John Winston Lennon. Formó parte de un grupo de variedades llamado Andrew Robertson’s Colored Operatic Kentucky Minstrels que tuvo bastante éxito en giras por Estados Unidos a fines del siglo XIX, especializándose en rutinas cómicas y canciones populares.

Los primeros pasos en la música

John Lennon fundó su primera banda, The Quarrymen, en 1956 mientras asistía a la Quarry Bank High School en Liverpool. Inicialmente, la banda tocaba skiffle, un estilo musical popular en aquel momento. El 6 de julio de 1957, en una fiesta parroquial en la iglesia Saint Peter de Woolton, John conoció a Paul McCartney, quien impresionó a Lennon con su habilidad para tocar la guitarra y recordar la letra de la canción “Twenty Flight Rock”. Poco después, Paul fue invitado a unirse a la banda. Este fue el comienzo de una de las colaboraciones más icónicas de la música. Más tarde se unirían George Harrison y Ringo Starr, formando lo que sería la alineación definitiva de The Beatles.

La apuesta antes del Royal Variety Show

Antes del famoso Royal Variety Show de 1963 televisado ante la realeza británica, Lennon apostó en privado con sus compañeros de The Beatles que haría una broma sobre las joyas de la Reina Madre y la Princesa Margarita. A pesar de las súplicas de su representante por no hacerlo, Lennon dijo al micrófono: “Las personas en los asientos más baratos aplaudan, el resto solo sacuda las joyas”.

La carrera en solitario

Tras la disolución de los Beatles en 1970, Lennon continuó su carrera en solitario, experimentando con diferentes estilos y temas en sus canciones. Una de sus composiciones más emblemáticas fue “Imagine”, lanzada en 1971, en la que reflexionaba sobre la paz, la esperanza y un mundo sin barreras sociales ni religiosas. Otras canciones notables de su carrera incluyen “Woman”, una balada dedicada a Yoko Ono, y “Jealous Guy”, en la que expresaba su vulnerabilidad emocional. Durante este período, Lennon también se involucró en causas sociales y políticas, consolidando su imagen como un artista comprometido con la paz.

El dúo creativo de The Beatles

A lo largo de ocho años y con solo 13 álbumes de estudio, The Beatles revolucionaron el mundo de la música. John Lennon y Paul McCartney formaron el núcleo creativo de la banda, escribiendo y componiendo gran parte de las canciones que definieron la música popular de los años 60. Desde su debut con “Please Please Me” hasta la obra maestra conceptual “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, los Beatles transformaron la cultura juvenil y crearon una influencia que perdura hasta hoy. Su capacidad para fusionar géneros musicales y romper con las convenciones establecidas los convirtió en la banda más influyente de todos los tiempos. Por otro lado, el álbum “Let It Be” de 1970 quedó atrapado por más de un año en la disputa entre Lennon y McCartney sobre quién era el culpable de la separación de The Beatles. Mientras McCartney pretendía un sonido rústico, Lennon contrató a Phil Spector para “pulirlo” contra su voluntad. Recién en 2003 fue reeditado sin las modificaciones de Spector.

Del detrás de escena de las grabaciones de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”

En 1966, mientras grababan “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, Lennon consumió LSD y fue dejado solo por el productor George Martin en la terraza de Abbey Road. McCartney y Harrison tuvieron que ir a rescatarlo, temiendo que en su estado alterado pudiera caer al vacío desde la baja baranda.

La muerte de Lennon

El 8 de diciembre de 1980, el mundo quedó conmocionado por el trágico asesinato de John Lennon. Un fan perturbado llamado Mark David Chapman le disparó cinco veces en la entrada del Edificio Dakota, donde Lennon vivía en Nueva York. Tras pasar el día en el estudio de grabación, Lennon regresaba a casa con Yoko Ono cuando fue atacado. Chapman, quien había esperado en las afueras del edificio durante horas, le había pedido un autógrafo a Lennon más temprano ese mismo día. Lennon murió desangrado en el Hospital Roosevelt de Nueva York a las 23:07.

Su relación con Yoko Ono

El 9 de noviembre de 1966, John Lennon conoció a la artista japonesa Yoko Ono en una exposición en la Indica Gallery de Londres. Esta relación marcó un antes y un después en su vida personal y artística. En 1969, la pareja se casó en Gibraltar y celebraron su luna de miel en Ámsterdam con una protesta por la paz conocida como la primera “encamada por la paz”. Su vínculo se extendió a colaboraciones musicales y activismo político, con Yoko jugando un papel crucial en su carrera en solitario. Juntos grabaron canciones icónicas como “Give Peace a Chance” y se convirtieron en un símbolo mediático de la lucha contra la guerra de Vietnam.

El segundo nombre de Lennon

Lennon nació en medio de los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, Alfred y Julia, lo llamaron John Winston Lennon, un nombre que llevaba un fuerte simbolismo histórico. El segundo nombre, Winston, fue escogido en honor a Winston Churchill, el primer ministro británico en ese momento, quien representaba la resistencia de Gran Bretaña frente a la amenaza nazi. Sin embargo, a lo largo de su vida, Lennon renegó de este nombre, distanciándose de las connotaciones políticas que llevaba, optando por centrarse en su identidad artística y personal, libre de cualquier influencia externa.

Charly García y la versión autorizada de “Watching The Wheels”

En su nuevo álbum La Lógica del Escorpión, Charly García incluye una versión en español de la canción “Watching The Wheels” de John Lennon, tema originalmente lanzado en Double Fantasy en 1980, poco antes del asesinato del beatle. Este es un hito único, ya que, según explicó Damián Amato, presidente de Sony Music Argentina, es la única versión traducida al español de una canción de Lennon autorizada por su familia. El proceso de aprobación no fue sencillo; las compañías discográficas inicialmente se opusieron. Sin embargo, la familia Lennon, al enterarse del cover por vías informales, intervino para que fuera aprobado, destacando la relación cercana de Charly con Yoko Ono y los hijos de Lennon. Así, esta reinterpretación en español de “Watching The Wheels” se convierte en un logro sin precedentes en la carrera del ícono argentino.