Luis Ventura asegura que Wanda Nara tiene dos amantes

Wanda Nara y L-Gante volvieron a ser noticia, luego de que se filtraran algunas fotos de los mediáticos a los besos en Luján, luego de la multitudinaria procesión a la Virgen.

Por otro lado, el cumbiero también comenzó a transitar el juicio en su contra por el que puede llegar, en caso de comprobar los delitos, dejarlo en prisión por más de 12 años.

Ahora y atentos a la renovada relación entre la conductora de Bake Off y el músico, Luis Ventura se aventuró a lanzar una primicia que sorprendió a todos. Si bien Wanda dijo que era una foto del año pasado, pocos creyeron esa versión.

Invitado al nuevo ciclo de streaming PPZ, el presidente de APTRA relató que recompuso su vínculo con Wanda durante el 2023: “Es Wanda, la recuperé el año pasado, me llamó de Italia y me decía ‘como me castigas’”.

Maar Cosca, una de las conductora acotó: “En lo de Susana no dice que se separó, no dice que está separada”, frente a esta frase, Ventura no dudó en decir, de acuerdo a su intensiva experiencia: "Tengo mi teoría, para mí picotea en los dos lados. Tanto con L-Gante como con Icardi”.

Con esta teoría, el mediático afirma que, al no aclarar nada y estar sola en Argentina, la influencer tiene tiempo para sus dos amores.