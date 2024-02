Vicky Xipolitakis, ¿reconciliada con Javier Naselli?

Desde el momento de su separación, Vicky Xipolitakis y Javier Naselli comenzaron una guerra por los bienes, la cuota alimentaria en donde el pequeño hijo quedó en el medio de la contienda de sus padres.

En 2022 varias denuncias llegaron a la Justicia y al año siguiente el americano fue absuelto. En crisis, la mediática salió en los medios a reclamar por sus derechos visiblemente afectada por la decisión judicial.

Ahora y con el paso del tiempo, las cosas parecen haber cambiado, inclusive al punto tal que a fines del 2023 se los vio a los ex juntos en un paseo con el menor de 5 años.

Con respecto al tema, Luis Ventura sumó información en el programa "A la Tarde", en América y deslizó que los ex podríamos haber retomado su relación.

El polémico periodista comentó: “Yo terminaba de ir a saludar a un amigo mío, que es el encargado de un edificio contiguo al que yo estoy viviendo, en Lanús, y Juancito vino corriendo y me entra a golpear el vidrio. Vení que está la Xipolitakis con el marido, me dijo. Y salí, y fuimos corriendo, y me dice allá van”, comenzó diciendo el panelista.

Luego sumó: “Entonces acelero el paso y me doy cuenta, entre mi renguera y que no veo bien, de que era ella, Vicky, pero me costaba identificar al marido, a Javier Maselli”, remarcó Ventura. "Vicky Xipolitakis con Javier Naselli de la mano en las cuadras de Lanús”, sentenció, ante la consulta de la conductora Karina Mazzocco.

Aclaración

Por la información expuesta en el programa, Vicky no dudó en salir a aclarar su situación personal y expresó: “Nuestro acercamiento es solo como padres, en todo momento acompañando a Salvador”, con estas palabras, echó por tierra las versiones de reconciliación con el banquero.