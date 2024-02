Auténtica, con carré platinado: el nuevo look de Tini que es furor

Tini Stoessel es fanática de cambiar su look y tener siempre un color o corte de pelo diferente. Este fin de semana un video fue viral porque la cantante aparece con un rotundo cambio de imagen y por la llamativa forma en la que se cubrió del sol.

La ex de Rodrigo De Paul fue sorprendida por dos pequeñas fans cuando caminaba por Buenos Aires. En las imágenes que captaron a las nenas con su ídola se ve a Tini con el pelo más corto, platinado pero con raíces oscuras.

Tini saludando a pequeñas fans. Fuente: El Doce

Vale decir que la cantante se mostró a fines de diciembre con un carré platinado para dejar atrás su icónico castaño. Desde entonces se la vio con extensiones y hasta dos colitas con el pelo ficticio.

Aparte de su llamativo look, no pasó desapercibida la forma en la que Tini se protegió del sol, es que la cantante caminó con uno de sus custodios quien la cubría con una sombrilla para que los rayos no le afectaran.