Conejo de GH se lanzó como cantante y le dio una indirecta a su ex

El reconocido participante de Gran Hermano y destacado concursante del Bailando, Alexis "El Conejo" Quiroga, ha decidido incursionar en la música y lanzó su primer tema titulado 'Ya no eres'.

El joven cordobés compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales, donde cuenta con casi 1 millón de seguidores en Instagram. En las storys de su cuenta, presentó un fragmento de la canción y reposteó mensajes de felicitaciones y aliento.

La letra de la canción aborda temas de desamor y ha llamado la atención de sus seguidores, quienes especulan sobre posibles referencias a su expareja, Coti Romero. La canción comienza con versos como "Ya no me interesas lo que piensas, ya no me interesa a quien besas", marcando un tono de ruptura.

La relación entre Quiroga y Romero fue tema de debate en su última participación en el Bailando, donde se confrontaron en una tensa gala de sentencia y eliminación. Coti Romero expuso correos electrónicos que, según ella, recibía de Alexis, lo que generó controversia en el programa.

Además de sus logros en televisión, "El Conejo" Quiroga eligió comenzar su carrera musical con un género que rememora sus raíces cordobesas: el cuarteto. El tema 'Ya no eres' ya está disponible en plataformas digitales para sus seguidores y para todos aquellos que quieran conocer esta nueva faceta del mediático participante.