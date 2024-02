Lucía fue eliminada de la casa de Gran Hermano

Con una casa renovada de conflictos y estrategias, Gran Hermano vivió una gala de eliminación "para alquilar balcones" que tuvo como resultado la eliminación de Lucía, con el 47.7 % de los votos, en un cabeza a cabeza con Juliana y Lisandro con el 32.8 y 19.5 respectivamente.

Santiago del Moro comenzó la noche anunciando esta mega placa formada por: Rosina, Zoe, Lucía -sancionadas por hablar con una persona del exterior subida a un techo-, Emmanuel, Federico, Lisandro, Martín, Jualiana y Nico -elegido por la líder para sumarse a la placa-.

Solo quedaron salvados de la eliminación, Agostina (líder), Bautista y Virgina (salvada).

En una semana colmada de problemas y nuevas alianzas, con el protagonismo de Furia y Agostina, las ex amigas no dejaron de decirse en la cara lo que sentían y la ex policía, afianzó lazos con Lisandro, quien en un momento estuvo cerca de la calva jugadora.

Luego de mostrar algunos tapes sobre lo ocurrido y sobre todo los cruces en la cena de los nominados, el conductor pidió a Agostina que abriera el sobre para saber si conseguían tener el 50% del presupuesto para la semana, logrando el cometido.

Una vez más eligió hablar con la verdad, manga de caretas todos, toda la semana sacándole el cuero a ella estuvieron #GranHermano https://t.co/pkx46kIaNt — jessy (@jessyriveros05) February 19, 2024

Luego, del Moro anunció el primer salvado con menos votos que fue Nicolás con el 0.2 %. Luego fue el turno de Martín con el 0.59 %. En tercer lugar Rosina abandonó la placa con el 0.99 % de los votos. Seguidamente el público decidió que Zoe se quedara en el juego con el 1.3 %.

Quién sale en cuarto lugar de placa y sigue en la casa es ..

Zoe#GranHermano pic.twitter.com/lyss1ZGSRT — Ana María Guima uD83CuDDFAuD83CuDDFE (@AnaMGuimaraens) February 19, 2024

Pasadas las 23 horas, le tocó salir de entre los nominados al quinto jugador y resultó ser Emmanuel con el 2.1 %.

Los cuatro "hermanitos" restantes, Lisandro, Federico, Juliana y Lucía, pasaron por el confesionario y tuvieron su minuto para pedir que no voten por ellos para quedarse una semana más en el juego.

Cerca de las 23.40, Santiago del Moro pidió a la escribana un nuevo sobre y quien quedó fuera de la placa fue Federico con el % de los votos.

Finalmente y con Juliana, Lisandro y Lucía como los únicos jugadores en placa, la gala se resolvió dejando afuera a Lucía con el .% de los votos del público.

Como si todo lo sucedido fuera poco, Santiago del Moro anunció la apertura de votos positivos para el "Repechaje" de los concursantes eliminados y otros nuevos.

Desde hacía horas, las redes sociales y sobre todo X apoyaban a Furia, denunciaban violencia y bullying para con la entrenadora y doble de riesgo. El fandom del programa apuntó en todo momento contra la salteña por sus comentarios y acciones dentro de la competencia que entregará más de 50 millones de pesos y 3 casas a los ganadores.