Stefi Roitman y Ricky Montaner, ¿crisis y separación?

Apenas con dos años de casamiento, volvieron a surgir rumores de crisis entre Stefi Roitman y Ricky Montaner quienes no estarían pasando el mejor momento de su relación.

A través de sus redes sociales, los mediáticos realizaron llamativos posteos en los que hablaron sobre desamor en distintas formas. Sus fanáticos preocupados, viralizaron las publicaciones y la alarma creció.

Descargo

Atentos a lo que sucedió en el mundo virtual, la pareja aprovechó una visita a Fernet con Grego para hablar sobre su matrimonio y no dudaron en expresar: "Creo que yo tenía una idea distinta de cómo era estar con alguien. Yo me aburría muy rápido, me obstinaba muy rápido. Era como un adicto a los prólogos", comenzó Ricky rompiendo el hielo.

"Para mí realmente es un súper antes y un después. Una decisión que yo tomé con Stef fue: 'No voy a encontrar una mejor mujer ni de vaina'. Sigo confirmando todos los días que mi mujer es la mejor opción, sin lugar a dudas", sumó el hijo de Ricardo Montaner.

Stefi Roitman y Ricky Montaner hablaron de su matrimonio tras los rumores de crisis pic.twitter.com/rU37aiwXV8 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) February 19, 2024

Más enamorada que nunca

Por su parte, la rubia expresó: "No me imaginaba que existía un tipo como Ricky. Superó mis expectativas. Yo me siento una afortunada, me siento súper mega valorada por mi esposo todos los días".

"Entonces, me sigo sorprendiendo cuando lo dice pero, a la vez, lo escucho todos los días sin cámaras. Es mutuo, nos esforzamos en esos detalles que son naturales para nosotros. No es un esfuerzo pero somos conscientes de que esto es día a día también", cerró la modelo.