¿Hay amor?: aseguran que Nicki Nicole y Bizarrap están juntos

Hace algunos días Peso Pluma se mostró con una extraña mujer en Las Vegas y, desde ese momento, Nicki Nicole salió en las redes sociales a confirmar que ya no estaba con el polémico cantante mexicano.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, expresó la cantante en sus plataformas sociales.

Lastimada pero siempre hacia adelante Nicki Nicole debió seguir adelante con sus compromisos y viajó a Guatemala en donde brindó un recital. Luego en vuelo hacia Estados Unidos se sumó a un festival en donde se topó con Bizarrap.

Esta reunión despertó rumores de romance que no son nuevos. En 2019 el productor musical trabajó con la cantante argentina y nadie olvida la química entre ellos.