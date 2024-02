Luisana Lopilato y su familia se 'codean' con la realeza de Inglaterra

Siempre representando a Argentina de la mejor manera en todos los lugares del mundo, Luisana Lopilato brilla en cada presentación junto a su esposo Michael Bublé y sus cuatro hijos.

Cerca de celebridades internacionales, ahora la pareja sorprendió a su fandom al compartir un encuentro con los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle.

Todo ocurrió en la celebración del evento Invictus Games One Year to Go, en donde las parejas disfrutaron de varias salidas en las que charlaron y hasta jugaron uno de los típicos deportes de Canadá.

La primera salida de las parejas fue el pasado jueves, a un exclusivo restaurante. Al día siguiente, las parejas fueron al Vancouver Curling Club ubicado en el Centro Comunitario Hillcrest, ubicado en la ciudad donde viven Lopilato y Bublé. Durante el evento, el príncipe Harry y el cantante jugaron al curling, el popular juego canadiense, sobre sillas de ruedas.

Luego, el canadiense se lució con una versión de “My Way” en la cena organizada para celebrar el evento, la misma se dio en el marco de los Invictus Games, los juegos creados por el príncipe y cuya asociación de veteranos enfermos o heridos participa en los deportes modificados, incluyen básquet en silla de ruedas, entre otros, informó Infobae.

Por si esto fuera y por el amor a la tierra natal de su esposo, a finales de octubre de 2023, Luisana Lopilato se convirtió en ciudadana canadiense. Luego de 16 años de vivir en ese país, la actriz logró obtener la nacionalidad y lo contó mediante un posteo en su cuenta de Instagram: “Quiero compartirles una de las mayores alegrías de mi vida y es que hoy por fin me convertí en ciudadana canadiense... hora soy Argentina y canadiense, mejor imposible”.