Sangre humana: el extraño rito de Sofía Clerici para mantenerse joven

Luego de quedar en medio del escándalo junto a Martín Insaurralde, Sofía Clérici volvió a ser noticia en las últimas horas por un tema particular.

La enigmática mujer, compartió en sus historias de Instagram algunas rutinas pero una de ellas, llamó poderosamente la atención de sus fanáticos.

La diseñadora de ropa erótica pasó por el centro de uñas, entrenó y al mostrar su cena, un fanático reparó en el contenido oscuro de un vaso: "Perdón, qué tomas?", consultó el seguidor y ella, sin mediar palabra escribió "Sangre".

Luego, agregó una foto exhibiendo unas cápsulas y explicó: "Para los que no me creen tengo siempre nueve tubos en mi heladera/freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana, a veces en shot, cuando quiero algo más intenso o lo mezclo con bebidas, en este caso son frutos rojos".

Excitados por la declaración y queriendo saber el secreto exacto de la belleza de la mujer, el fandon comenzó a enviar mensajes privados para saber más. Frente a esto, Clerici aseguró que debería ser invitada a un programa de televisión para más detalles.

En sintonía, la polémica mujer lanzó su línea erótica de látex negro "Vampire" que va perfectamente en sintonía con esa llamativa forma de vida.