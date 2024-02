Nueva religión y búsqueda espiritual, la otra vida de los famosos

Lejos de la vida agitada de su padre Marcelo Tinelli, pero comprometidos con sus carreras profesionales, Juana y Francisco Tinelli decidieron poner una pausa en la rutina y vivir la vida más espiritualmente.

Recientemente, en el programa Mañanísima (El Trece), el periodista Lucas Bertero se refirió a la inclinación espiritual que han tomado los hijos de Paula Robles y el conductor de televisión.

“Te voy a hablar de un cambio radica de vida de algunos de los hijos de Marcelo Tinelli”, comenzó diciendo el panelista y luego agregó: “Un cambio total de vida de chicos jóvenes que han hecho un vuelto gracias a otro integrante de la familia”.

Juana Tinelli pic.twitter.com/TbXOJwUIpY — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Famosas Argentinas (@Argentinasfotos) February 14, 2024

“Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”, aseguró Bertero.

“El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, explicó sobre esta creencia.

Profesionales

A nivel laboral, Juanita se ha dedicado a impulsar su carrera como modelo internacional con una particular belleza. Por su parte, Francisco mantiene su bajísimo perfil y se ha relacionado con temas artísticos como productor.