Team nena o nene: Abel Pintos reveló el sexo y nombre de su bebé

Abel Pintos y su esposa Mora Calabrese, anunciaron en su sus redes oficiales el nombre y el sexo del bebé que están esperando. El posteo tiene una foto con un pequeño texto: sobre un fondo color salmón claro se lee en mayúsculas y color blanco la palabra ROSARIO, insinuando el nombre de la beba.

“Rosario Pintos Calabrese”, se lee en el epígrafe de la publicación como para terminar de dejar en claro que ese será el nombre completo de la tercera hija que tendrá la pareja.

No hace mucho tiempo la pareja había anunciado que esperaban a un nuevo integrante de su familia. Acompañaron el posteo con la frase, “cuando estemos esperando nuestro tercer hijo no diremos nada, pero habrá señales”, colocaron en Instagram la publicación en conjunto que realizaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram. En las imágenes, Mora muestra su pancita de embarazada mientras que Abel no puede ocultar su felicidad.

De esta manera, Pintos y Calabrese anunciaron la llegada de un tercer integrante a la familia ensamblada que formaron. Ella es mamá de una adolescente, Guillermina, fruto de su matrimonio anterior. El artista tiene un fuerte vínculo con la joven y la llama “su hija del corazón”. Y el 21 de octubre de 2020 nació Agustín, el primer hijo biológico de la pareja, en Resistencia, provincia del Chaco.