Mirtha Legrand agradeció a todos por su fiesta de cumpleaños

Este viernes 23, Mirtha Legrand celebró sus 97 años con una gran fiesta de familia y amigos. En su casa de Barrio Parque, la conductora más exitosa de la televisión argentina levantó su copa y agradeció a la vida y al amor recibido.

Por si esto fuera poco, la diva de los almuerzos estuvo grabando "La noche de Mirtha", el programa que saldrá este sábado 24, pero nada detendría la rutina y felicidad de la mediática.

Cerca de las 20.30, los invitados comenzaron a llegar. Fueron 45 personas, entre familiares y amigos cercanos que cenaron con Legrand y luego, atenta a la prensa, Mirtha salió a saludar.

“Mi deseo es que nos unamos todos los argentinos. Los deseos son para el país y para mí, pero más para el país. A mí me va muy bien, estoy pasando un buen momento. Estoy tranquila, estoy en paz, y disfruto de la vida”, manifestó la mujer en la puerta de su casa.

MIRTHA LEGRAND 97 AÑOS

La diva de los almuerzos recibió a la prensa esta noche de viernes en la recepción de su residencia. Luciendo un impecable vestido azul eléctrico de brillos y lúcida como siempre.

Felicitaciones a la sra. Mirtha Legrand!!!

Agradecimientos a Silvana Pane pic.twitter.com/jm7swRn1ss — Revista Enterate (@enterateone) February 24, 2024

Sin regalos

Una de las condiciones que puso la cumpleañera fue que ningún invitado debía llevar obsequio y sobre esto Mirtha comentó: “Es verdad. Sin regalo les puse, porque está todo muy caro, y porque la verdad es que no necesito nada. No quiero que se pongan en gasto”.

uD83DuDCA5 Mirtha Legrand habló en el festejo de su cumpleños



“A mí me va bien, estoy en paz y disfruto de la vida”.



uD83CuDFAC Mirá el programa en vivo acá uD83DuDC49 https://t.co/718O59XAjP



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/jZDP6mVE9G — América TV (@AmericaTV) February 23, 2024

Grata sorpresa

Susana Giménez había avisado con anticipación que no estaría presente en la fiesta de Mirtha, pero no fue así, porque la diva de los teléfonos llegó en avión privado para no perderse el festejo de su gran amiga.

Luego, se emocionó cuando le preguntaron si había una persona que le gustaría que esté y no haya ido, porque enseguida se le vino a su cabeza su hermana. “Me gustaría una persona, pero ya no está en este mundo, Goldy”.

uD83DuDCA5 Claudio Cosano habló de su relación con Mirtha Legrand



uD83CuDFAC Mirá el programa en vivo acá uD83DuDC49 https://t.co/718O59XAjP



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/beMxiJinls — América TV (@AmericaTV) February 23, 2024

Entre los que fueron llegando, se destacaron Claudio Cosano, su diseñador histórico, Susana, su hija Marcela Tinayre, Juana Viale, Adrián Suar, Pablo Codevila, Gino Bogani, Coca Calabró, entre otras figuras.