Yanina Latorre acusó de ladrona a la hermana de Furia

La locura por Gran Hermano, trasciende Telefé y ahora se instaló en casi todos los programas de espectáculos, como el caso de "LAM" en América.

Luego de la finalización del Bailando, que competían en el mismo horario, Ángel de Brito y sus panelistas analizan lo que sucede dentro de "la casa más famosa del mundo".

Ahora y para sorpresa de todos, Yanina Latorre tuvo una fuerte acusación contra la hermana de Juliana "Furia" Scaglione de Gran Hermano. La panelista apuntó contra Coy, familiar de la participante del reality, y no dudó en asegurar que la mujer le está robando plata a su hermana.

Una semana atrás, Latorre se refirió al reality de Telefé al decir: “Hay que ver qué nivel de psicotécnico hacen y que estén metiendo a alguien que ellos mismos dicen que no pasó el psicotécnico es lo que no gustó”, agregó la panelista.

En este contexto, el cronista Santiago Sposato comentó que tuvo contacto con Coy, la hermana de Furia para invitarla al programa cosa que la mujer se negó a hacer por la presencia de Yanina Latorre.

Indignada

Ángel de Brito aseguró que Coy dijo: “Agradezco muchísimo la invitación. Te comento que ayer también recibí un mensaje para conversar con Ángel de corazón”, comenzó diciendo y luego sumó: "Estoy totalmente agradecida pero frente a los sucios dichos de la señora Latorre, no. Cuando ustedes trabajen con empleados serios, que no quieren ensuciar la imagen de las personas que no conocen pueden hacer las notas que quieran”.

Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/5r3eat2dCG — América TV (@AmericaTV) February 8, 2024

Descargo

Molesta con los comentarios de la hermana de la participante más polémica del juego, Yanina dijo: "No hablé de vos reina, hablé de una persona que está en Gran Hermano exponiéndose las 24 horas del día, no sé cuántos meses, para que la gente hable de ella porque quiere ser famosa y ganar un premio”, expresó Yanina Latorre.

uD83DuDEA8Ahora: Yanina Latorre cuenta en #LAM que la hermana de furia, es una chorra. #Granhermano — Mister Opinologo (@misteropinologo) February 24, 2024

Por si esto fuera poco, la rubia agregó: "Lo de sucio debes ser vos, porque aparte me contaron que la venís afanando de lo lindo a tu hermana y que cuando estaba en placa y hacen la unificación te estás quedando con la guita. Cuando tu hermana salga de la casa te la va a reclamar”.