Barby Silenzi y el Polaco nuevamente separados

Cuando parecía que nada los separaría, El Polaco y Barby Silenzi volvieron a romper su relación luego de una entrevista en donde el cantante jugó y se llevó la peor parte.

El mediático fue invitado al programa de streaming Rumis a cargo de Lizardo Ponce y junto con Juariu El Polaco se ubicó en espacio ambientado como una cama y respondió picantes preguntas.

“Es la última noche de sexo de tu vida, no vas a tener más, se acaba ahí”, comenzó diciendo la tucumana y sumó: “Barby sabrá entender porque sería elegir a esa persona y nunca más. ¿Lo tenés con Noelia Marzol o Sofi Fernández?”, dijo la mujer sin filtro.

Ante la advertencia de la producción que, desde afuera anunciaba el posible fin de una familia, El Polaco no dudó en decir: “¿Último sexo? Y… con Noe Marzol...la conozco más a Noe”.

Molestia y punto final

Enterada de las respuestas de su pareja y padre de su hija menor, Barby Silenzi aseguró: "Me pareció recontra desubicado que conteste eso”, dijo en contacto con el portal PrimiciasYa y luego añadió: “Yo no lo hubiera dicho, contestaría otra cosa que no lo ofenda a él. Igualmente era un juego, pero la verdad no me gustó".

Sin dudarlo la sensual bailarina usó sus redes sociales y expresó: “Wow tremendo. Pensé que ibas a decir conmigo, mi amor”. Luego sumó: “Me bloquearon. Quien es ingenuo o inmaduro”, reclamó la influencer sobre la reacción furiosa de El Polaco tras los pases de factura públicos.