Celeste Cid apostó de nuevo el amor: quién es su conquista

Tiempo atrás, Celeste Cid usó sus redes sociales para confirmar la separación de su novio Abril Sosa, el músico que conquistó el corazón de la actriz y hasta decidieron disfrutar de una luna de miel anticipada por Europa.

Ahora y luego de sacar a la venta su primer libro "Intimidad", la mediática habría vuelto a apostar al al amor junto con Santiago Korovsky, el reconocido actor y director argentino parte de la serie cómica División Palermo.

Piedra libre

La nueva situación amorosa de Del Cid se conoció gracias al programa "LAM" (América) en donde Ángel de Brito reveló en el enigmático que la artista de 40 años, inició un romance con Sorovsky, de 39 años, con quien hasta ahora no se la había visto cerca.

El conductor compartió una foto en donde se pudo observar a la actriz en la calle con su nuevo compañero, ambos caminando sin darse cuenta de la presencia de las cámaras.

“Muy buena onda juntos. Se subieron a una lancha de esas que te llevan a hoteles para pasar el fin de semana. No me dijeron acaramelados, pero sí relajados. Como que no se estaban ocultando. Él está con gorrita en la foto”, contó Maite Peñoñori.

Descargo

Apenas se conoció la nueva relación de Celeste y la noticia se viralizó en las redes sociales, la misma actriz salió a desmentir la información con humor y buena onda.

“Me acaban de mandar esto. Tranquis, es tan solo un ami. En verdad estoy saliendo con Martín Piroyansky”, bromeó la intérprete, que aprovechó para saludar por su cumpleaños a Korovsky, que compartió la story.