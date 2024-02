Qué es el Golden Ticket de Gran Hermano

Joel dijo no saben si no hay otra repesca .

Este es boludo o se hace?

No queremos mas nada .

Queremos a los participantes NUEVOS .

Ticket dorado ,espero que sea que los que entraron si lo sacan pueden nominar y no ser nominados .Pero pase libre ? X Favor no!! #GranHermano pic.twitter.com/TMEJh5xpvf