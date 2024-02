Al borde de la expulsión, Gran Hermano sancionó a Isabel

Este martes, se vivió un momento de tensión en Gran Hermano cuando Isabel, ingresada el pasado domingo en el repechaje, recibió una severa advertencia y sanción por haber hablando demás sobre el afuera a uno de los participantes.

Apenas comenzada la emisión y con los panelistas de testigos, Santiago del Moro no dudó en decir "acá Isabel sabe que está cruzando un límite que le puede costar muy caro", aseguró luego de mostrar un tape en donde la mujer divulgó información del exterior, una de las cosas prohibidas por el reglamento para los reingresantes.

Hay sanción para Isabel por ayudar a LISANDRO, que tipa boluda #GranHermano pic.twitter.com/Z6cUoj8ZF0 — L U C A S (@Lucaspisto_) February 28, 2024

Distancia

Llamativamente la especialista en vinos quien fue muy cercana a Lisandro antes de su salida del juego, ahora ingresó y apenas cruzó palabra con el competidor quien no dudó en decirle "Te veo rara". Frente a este comentario, la jugadora aseguró: “No estoy rara. Alejáte de la cocina. Acordáte de la película 'No todo es lo que parece', pero usá la cabeza, por favor te lo pido. Es un mensaje”, apuntó Isabel. Luego moviendo sus labios mencionó el nombre de la novia de Lisandro "Mili" y, en ese momento, Licha advirtió lo que estaba sucediendo y rogó: “No te metas en quilombos. Vos no hagas nada, por las dudas. Hay mucha de la info que tenés vos es un arma de doble filo”.

Cata cruzó a Isabel luego de descubrir que la sanción fue por pasarle un mensaje a Licha.

"Agradece que no puedo decir nada, vos sabes que yo se todo"#GranHermano pic.twitter.com/WNqIRIdhem — emi (@eeemiliano) February 28, 2024

El conductor, luego de mostrar el fragmento de la conversación comentó: “Lo que es grave es lo que dice en su charla con Lisandro y el Chino. Licha trata de salvarla, por eso no va a ligar. ‘No todo es lo que parece’ es ella que está jugando con el otro grupo (el de Furia) y ella quiere hacerle entender que sigue siendo su amiga, no está todo mal”, explicó Santiago del Moro.

Isabel hace autocritica y le agradece a Furia (luego de la sancion) CINE#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/oKyHL3SVxx — teksuco (@teksuco) February 28, 2024

Sanción sin eliminación

Otro de los puntos que aclaró Del Moro fue que Isabel sigue en competencia porque es el primer aviso: “Ella rompió un código tremendo. No es echada porque no tiene una sanción previa, pero lo que hizo fue grave y va a tener una sanción grave porque es una estafa al juego”.

CATALINA APROVECHÓ LA SANCIÓN PARA EXPONER EN VIVO A ISABEL POR INTENTAR DAR INFORMACIÓN ADREDE



Isabel niega los dichos de Cata: "No fue adrede"#GranHermano pic.twitter.com/PPddgS05Cl — TRONK (@TronkOficial) February 28, 2024

La sanción fue comunicada por la voz de la casa y le indicaron que quedará nominada directamente, además de que no tendrá la posibilidad de votar y no contará con la chance de ser salvada por el líder de la semana, Nicolás.

EL MOTIVO DE LA SANCIÓN DE ISABEL: Le advierte a Licha que se aleje de la cocina y le da a entender el nombre de MILI (la pareja de él).#GranHermano pic.twitter.com/WhzcjcccYO — TRONK (@TronkOficial) February 28, 2024

"Si vuelve a suceder, tomaré medidas más severas. Esta es la última advertencia", culminó diciendo el dueño de "la casa más famosa del mundo" para sorpresa de los 14 participantes.