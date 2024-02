Chau, chau, adiós: Pampita se va de Argentina

Luego de un 2023 con muchas actividades y participaciones en importantes programas, Carolina "Pampita" Ardohain ahora sorprendió a sus fanáticos al realizar un inesperado anuncio.

Con muchos proyectos laborales en agenda, la influencer anunció que dejará Argentina luego de su paso por Punta del Este y Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la también conductora se mostró en un video que se viralizó rápidamente en donde dio detalles sobre la aceptación de una propuesta para trabajar en un programa de televisión para el canal Teledoce de Uruguay, el cual es similar al producto que hacía Marcelo Tinelli.

#Pampita en #Uruguay: será panelista desde el 12 de marzo junto a Manuela Da Silveira y Annasofia Facello del formato de talentos y juegos de Teledoce:Veo como cantas.Conduce Lucía Rodríguez. pic.twitter.com/U4vDEAgWlu — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 25, 2024

Nuevos horizontes

Durante su paso por La noche de Mirtha, Ardohain dijo: “Voy a estar en Uruguay a partir del 12 de marzo en Veo cómo cantas, en Teledoce. Voy a hacer un programa, así que nos vamos para Uruguay, a mediados de marzo estoy ahí”.

Pampita aseguró que será parte de un programa en donde la gente y los famosos deberán adivinar quién es cantante y quién no lo es.

Pampita se suma a un programa de televisión en Uruguay: mirá qué formato y en qué canal https://t.co/GJtRcOXyYE — El Observador Uruguay (@ObservadorUY) February 25, 2024

“Hola, Uruguay. Se viene un gran 2024 en Teledoce. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato, Veo cómo cantas, donde voy a ser una de las asesoras. Nos vamos a divertir mucho juntos, nos vemos pronto”, remarcó la modelo.

El nuevo programa se llamará "Veo como cantes" y ella será la asesora. Esta producción está inspirada en el reality coreano ‘I Can See Your Voice’, lo cual representa un gran avance en su carrera.

Embajador

Coincidentemente, Roberto García Moritán fue nombrado embajador argentino en Uruguay por el Gobierno de Javier Milei, situación que favorece la mudanza de Pampita a aquel país.

Por supuesto, las redes sociales no dejaron pasar el tema que pasó de la sección espectáculos a política sin previo aviso.

|uD83DuDEA8| Javier Milei designó como embajador en Uruguay a Martín García Moritán, el tío del marido de Pampita.



Ahora sí, la casta tiene cargo. — UP (@Nicolope3) February 20, 2024