Lizy Tagliani es la nueva conductora de Morfi

Telefe, más allá del éxito de Gran Hermano, se encuentra armando la grilla de lo que será la nueva programación del 2024.

Dentro de esta rigurosa selección, el ciclo de los fines de semana "Morfi todos a la mesa", si bien estará al aire, tendrá algunos cambios sustanciales.

Para comenzar, la conductora será Lizy Tagliani que llegará a ocupar ese complicado lugar que tuvo a varios referentes luego del fallecimiento de Gerardo Rozín.

uD83DuDCFA Fue primicia de #Intrusos: Lizy Tagliani será la conductora de "La Peña"



Cc @Intrusos



Mirá #Intrusos en vivo uD83DuDC49 https://t.co/718O59XAjP pic.twitter.com/ZrUDwSSCkv — América TV (@AmericaTV) February 28, 2024

En "Intrusos" (América), Marcela Tauro llegó con la primicia al decir que la carismática conductora estaría al frente del programa de música, cocina y actualidad.

Al comienzo la panelista aseguró: "Ella tiene un representante que es Yankelevich y en la negociación era 'Lizy conduce sola'. No con Diego. No están al lado", dijo y luego agregó: "La negociación era Lizy va, pero Diego no va a conducir, va a estar en otro segmento".

Más figuras

Por su parte, Laura Ubfal sumó información y aseguró que "el programa debuta el 7 de abril, la conductora es Lizy, que les encanta y además es muy para La Peña. El año pasado ella estaba en otro proyecto que era Got Talent. Lo de Sol Pérez no se descarta como una figura que está en el programa".