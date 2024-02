Intenso y peligroso: acusan a Cristian Castro de acosador

El nombre de Cristian Castro viene sonando en los medios, por la repentina ruptura con su novia argentina a quien abandonó luego de un viaje a México.

Mariela Sánchez apareció llorando en el aeropuerto de Buenos Aires y aseguró que la relación con el músico había terminado. Luego se conocieron más datos sobre el nuevo escándalo que tiene a Cristian Castro como el protagonista de un escándalo que involucra a mujeres y situaciones de maltrato.

Pruebas

Como no podía ser de otra forma, en "LAM" (América) compartieron un audio en el que el artista le pide fotos subidas de tono a sus amantes,. Todo esto sucedió mientras estaba de novio con la morocha cordobesa.

En este contexto, Pepe Ochoa fue quien aseguró que, además de pedir fotos hot a varias mujeres, Castro también las habría acosado: “Los audios son exclusivos. Cristian Castro les mandó audios a diferentes chicas. El tema es el 'no límite'", dijo el panelista.

Luego agregó: “Hablamos con muchas chicas que nos dieron los audios. Nos dijeron que él se pone bastante insistente todo el tiempo como que no conoce el límite".

"Cristian tiene varios problemas. No tiene vinculo con su madre. No tiene vinculo con sus hijos" @AngeldebritoOk en #LAM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 28, 2024

Luego Ochoa sumó detalles más precisos: "Es un tipo que se apersonó al departamento, ella se asustó mucho. Eso es al menos uno de los testimonios que vamos a mostrar acá. Además, el contacto que había tenido con Cristian-esta chica que se llama Virginia-había sido en una producción".

“Había sido casi nulo porque fue en la organización de un evento que ella producía. No había tenido charla de 25 minutos como para darle un pie para que vaya al departamento. Y él de repente se aparece", comentó el cronista.

“Estas chicas no tienen una relación con él como para que él les mande estos audios. Es todo virtual. Nunca es él estando soltero, busca ser infiel. Todo el tiempo les habla, no les da lugar a que le digan que no. A muchas chicas realmente en un momento les empezó a dar miedo porque Cristian tiene muchos recursos de obtener información. A esta chica Virginia le dio miedo porque se le apareció en el departamento y ella le decía que no", cerró el periodista del programa de Ángel de Brito.