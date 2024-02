Se conocieron más detalles de la separación entre Vigna y Castro

Este viernes apenas pasado el mediodía, Flor Vigna anunció en sus redes sociales la confirmación de su ruptura con Luciano Castro.

Luego de la noticia, en LAM (América) decidieron dar más detalles sobre la separación y Maite Peñoñori hizo referencia a la relación de Flor Vigna con los hijos de Castro, y compartió: "Me dicen que inicialmente fue bastante el vínculo, pero que más de 15 o 20 veces en todos estos años no los vio. No habían forjado un vínculo".

Otro detalle que llamó la atención de los periodistas fue la negativa de hablar de Luciano Castro en la puerta de teatro, lo que avivó las versiones sobre la ruptura con la ex Combate.

La panelista invitada Damasia afirmó: "Ella no quería dar nota, yo creo que, en el caso de Flor, está triste, está procesando. De hecho, ella fue otra vez a Mar del Plata, hablaron, no fue como algo de una. Era una relación muy sana, entonces yo creo que están procesando".

"Yo lo sé desde el momento en que cortaron, hace dos semanas la separación definitiva, porque todo el año tuvieron idas y vueltas con esto de que les costaba encontrarse, con las dinámicas de los dos. Entonces, ya venía la relación intentando salir adelante", detalló Damasia Ochoa.

Sobre los motivos de la separación, la "angelita" no dudó en afirmar: "Ella me decía, por un lado las dinámicas de no encontrarse, pero que era algo que ya venía. Y después ella hablaba de la diferencia de edad, no sé si tiene que ver con los proyectos a futuro, o que Luciano es padre, tiene otras prioridades y Flor está apuntando mucho a su carrera. A veces esas cosas te distancian del otro".