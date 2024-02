Tensión en vivo entre dos participantes de GH

La última gala de eliminación en Gran Hermano estuvo cargada de tensión y enfrentamientos. Uno de los que se grabaron y quedó como lo destacado de la noche fue lo protagonizado por Joel y Lisandro. Desde el momento en que Santiago ingresó a la casa para saludar, la confrontación entre los dos participantes se hizo evidente.

Joel expresó abiertamente su deseo de que Lisandro abandonara la casa, lo que desencadenó una serie de intercambios verbales entre ambos. Lisandro optó por no responder en ese momento. Pero lo que si mencionó es que: “Aprovechó la cena para chicanearme y decirme que él Chino me había traicionado y eso de conventillo y no me interesa. Entonces prefiero hablarlo después”.

Posteriormente y luego de ser salvado de la nominación, Licha arremetió contra Joel: "Yo acá me anoté por mí y lo dije en la cena de nominados. En una placa pedí que se vaya una persona y los sentimientos que tuve después fueron totalmente oscuros, enroscarme más en las ganas de que esa persona salga, que de quedarme yo acá", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Jamás voy a pedir que alguien se vaya. Que la gente elija, que vote. No voy a decir el nombre de nadie al 9009 porque me parece de cuarta". Ante esto, el tripulante de cabina acotó: "Si, pero lo hiciste. La primera semana conspirabas en el cuarto". "Estoy diciendo que lo hice. No te voy a dar relevancia", contestó Licha. A esta frase, Joel saltó: "Eso es de soberbio. Eso me molesta de vos".

"Nunca tenés las bolas para hablarlo en privado, cara a cara. Tenés que hablarlo con Santi, en frente, con el público. Después vamos y charlamos y no tengo problema. Vos el otro día tendrías que haber dicho envidioso, no pereza cuando te preguntaron los siete pecados capitales. Envidioso y resentido", disparó sin filtro Lisandro.

El intercambio de palabras fue intenso y sin filtro, con Lisandro acusando a Joel de ser envidioso y resentido, mientras que Joel cuestionaba la actitud de Lisandro frente a los demás participantes. La tensión entre los dos continuó en el aire, dejando claro que la convivencia en la casa de Gran Hermano no será fácil para ninguno de los dos.