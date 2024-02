Cristina Pérez explicó su situación en Telefé ¿se queda o se va?

Como se había anunciado por parte de los periodistas de espectáculos este lunes la ex conductora del noticiero de Telefé concedió una entrevista a quien fuera su compañero Rodolfo Barili. No volverá a la conducción del espacio central de noticias pero dijo que seguirá ligada al canal. No está claro en qué programa.

Cristina Pérez formó una dupla importante como conductora del noticiero central de Telefé junto a Rodolfo Barili, pero al relacionarse sentimentalmente con Luis Petri, ex candidato a Vicepresidente de la Nación y actual Ministro de Defensa, por la reglas del canal, debió alejarse de ese trabajo.

Este lunes habló sobre su situación: "No sé si voy a hacer un programa de juegos o entrevistas, pero va a ser buenísimo y nos vamos a divertir. Además, estamos trabajando en especiales para Noticias, con ideas hermosas, y ojalá los podamos tener pronto al aire", dijo respecto a las indefiniciones sobre su futuro aunque seguirá ligada al canal.

Aseguró que desde que su situación personal cambió y eso la hizo desaparecer de la pantalla trabajó para no irse de Telefé: "pensé que me iba, pero estoy acá, estoy en mi casa", agregó.

Para despejar dudas remarcó que "Elijo a Telefe como mi casa". De todas maneras no está claro cuál será su papel dentro de la programación del canal. Según periodistas de Capital Federal es una manera elegante de despedirse.