GH 2024: Sabrina se reencontró con Alan y hubo propuesta

Sabrina Cortez fue la última eliminada de Gran Hermano el pasado domingo y estuvo en el debate de los lunes por la noche para hablar de su paso por el reality. Allí se encontró quien tuvo un romance en la casa y la química fue inevitable.

Uno de los puntos en el que más se hizo énfasis en el debate fue respecto a cómo se siente respecto a su excompañero y también "hermanito" Alan Simone con quien tuvo un amorío dentro de la casa, a pesar de mantener una relación fuera de ella. Sabrina cuenta que su relación de varios años estaba en crisis antes de entrar a la casa "yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación" aclaró y agregó "encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro".

Cuando llegó el momento del reencuentro, los ex hermanitos se abrazaron en un contexto diferente al que están acostumbrados, ella incluso dijo "no me acordaba de tu cara". El conductor del programa les preguntó en que situación se encontraban y si se iban a juntar fuera de la casa, a lo que Alan la invitó formalmente a cenar con ella. Sabrina respondió afirmativamente aunque aclaró: "No va a pasar nada más".

Finalmente, ante la consulta de los panelistas de si estaba soltera o no, Sabrina dijo: "no sé, preguntale a Braian, (...) calculo que si y hay un montón de cosas que tenemos que hablar y poner papeles en la mesa de mi parte y seguramente de la de él también".