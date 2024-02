Furia reaccionó contra Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano

Hubo un picante cruce entre la reingresada recientemente a la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig y Juliana Staglione (Furia), a las pocas horas de la entrada de la primera a la casa.

Rápidamente lo que estaba pasando trascendió en las redes sociales con videos, fundamentalmente en X.

Romina le dijo a Furia, "No sé qué te habrá pasado en tu vida. No importa, no sé". Hablando sobre su comportamiento a veces a los gritos y enfrentando a sus compañeros.

A lo que Furia contestó "No tiene nada que ver". Mientras que Romina replicó: "Sí, tiene que ver mucho. A veces, cuando uno quiere mostrar algo... esa dureza, esa firmeza, ese enojo es porque algo pasa".

Furia: -"No viene por ahí. Yo soy un ser re piola, pero si vos me venís a atacar, yo me defiendo".

Furia: -"¿Cuál es el tema? Mi defensa es tan violenta, o como se ve, que asusta. Entonces, no me jodan, loco. Si yo te demostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Y... porque querés cámara, amigo”.

Es solo parte de las respuestas de Furia a los intentos de Romina de analizar el porqué se comporta como lo hace. Cabe destacar que en reiteradas oportunidades la participante se ha expresado a los gritos y con discusiones ante sus compañeros. En algún momento el conductor Santiago del Moro aclaró que dentro de la casa no se van a tolerar faltas de respeto graves y serán penalizadas ante este tipo de actitudes.