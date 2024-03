En tanga hilo dental, Noelia Marzol se despidió de Sex

Este fin de semana, Noelia Marzol fue noticia porque, la bella bailarina, se despidió de la obra para adultos "Sex Viví Tu Experiencia", dirigida por José María Muscari.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia compartió unas fotos muy significativas y detalló: "Último día!. Dejé #s3x después de 5 años. Una vida literalmente. No voy a decir mucho más porque si quisiera describir lo que fueron estos años no me alcanzan los caracteres. Le deseo q todas las personas que habitan este planeta poder vivir su propio s3x. Un crecimiento no sólo artístico muy significativo, sino también un crecimiento personal enorme!", comenzó diciendo.

Luego la joven madre agregó: "Una familia. Mil funciones. Un elenco excepcional. Por acá pasaron más de 150 artistas increíbles y tuve el gran placer de compartir escenario con cada unos de ellos. @josemariamuscari @paolaluttini @diecramos @matiasnapp ?? que hermoso viaje!. Sentí que era el momento, y luego de un gran análisis con mucha racionalidad y conciencia tomé la determinación. Tengo muchos anhelos y curiosidades artísticas y no quiero quedarme con ganas de nada. Admitir y aceptar que necesito otros desafíos me mantiene prendida la llama. Así que voy por ellos. Me voy feliz! Siempre fui feliz acá. Gracias!".

Emocionado hasta las lágrimas, Muscari también rindió tributo a la mujer y a todos los sucesos que se dieron en los 5 años de la participación de Marzol en su show: "Hasta pronto amiga. Casi 5 años juntos en Sex. Te enamoraste acá de Ramiro Arias, bailaste embarazada de mi ahijado Donatello, fui el padrino de tu boda, llegó Alfonsina y ahora, mi hijo Lucio nos filmó en esta despedida", expresó emocionado el popular director.

Sin conocerse los planes de Marzol, la bailarina se despidió mostrando su terrible colaless impactante.