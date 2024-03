'Dos veces por semana' : Natalie Weber contó el secreto para ser feliz

En un momento en donde las separaciones y divorcios son moneda corriente, Natalia Weber no dudó en confesar la fórmula que usa con su esposo, Mauro Zárate para mantener su relación viva y apasionada.

Juntos desde el 2009, la modelo y el deportista conforman una familia, con hijos de distintas edades, a la que cuidan y respetan. Por este motivo, la morocha en "Desayuno Americano", dio detalles de lo que hace para que cada día sea único.

"Vamos a la psicóloga, dos veces por semana, durante varios meses. Nos sirvió, porque estamos hablando de Mauro y sigo con él. Llegamos a la conclusión de que en casa mando yo”, comenzó diciendo divertida.

“En esa hora de terapia, yo lo odiaba bastante y después era un caos porque nos íbamos enojados”, recordó Weber y luego añadió: “La terapia empezó a funcionar cuando el psicólogo nos dijo ‘chicos, ustedes no se están escuchando...Me decía que yo contestaba para discutir, no para entender”, expresó.

Luego, con un cambio de actitud, Weber dijo: “Cuando empezás a escuchar y entendés que no sos el dueño de la verdad, la cosa cambia. A nosotros nos sirvió”, reflexionó en un gran momento de la pareja.