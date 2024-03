Súper sexy, Wanda Nara celebró el final de un nuevo proyecto

Este año Wanda Nara estará nuevamente encargada de la conducción de "MasterChef Celebrity" en la pantalla de Telefé, pero mientras tanto, participa de proyectos internacionales.

También dedicada a la música, la mujer de Mauro Icardi ahora sorprendió en su cuenta de Instagram al compartir un posteo que no pasó desapercibido.

Vestida con un look en celeste, la mediática agradeció a la plataforma Netflix por confiar en ella y, con una torta en forma de corazón agregó: "Termine un proyecto increíble, quizás el más importante de mi carrera . Quiero agradecer a @netflix por creer en mí . Un gran paso en mi carrera como Conductora. Me llevo esta experiencia y todo lo que aprendí, no veo la hora de compartir con ustedes cada capítulo de este increíble proyecto ??. Gracias a las productoras que trabajaron y a las más de 200 personas que hicieron “Love is blind Argentina” !! @dariobarassi Gracias por ser el compañero que fuiste y el amigo que sos ahora que nos conocimos ??", dijo la empresaria mencionando a su compañero, el sanjuanino Darío Barassi.

El programa "Love is Blind" es un reality de las citas a ciegas, que ya se realizó en países como los Estados Unidos, Brasil, Alemania, Suecia y Japón, se estrenará en la Argentina este año.

El 11 de enero, Netflix comunicó a través de un video publicado en las redes sociales que los conductores de la edición nacional de la serie serán Wanda Nara y Darío Barassi.

El programa tiene una premisa clara: es para solteros y solteras que van en busca del amor. Sin embargo, tiene una particularidad que lo diferencia de otros formatos similares. Los participantes tienen una serie de encuentros para conocerse, pero sólo pueden escucharse: no están autorizados a verse las caras, informó Clarín.