Jimena Barón posó en tanga y realizó un descargo sobre Daniel Osvaldo

Este jueves en la madrugada un video de Daniel Osvaldo expuso con terrible momento emocional y vinculado a las adicciones. Separado de Daniela Ballester, el ex deportista por primera vez se mostró devastado en una situación que no puede controlar.

Como era de esperar, muchos salieron a hablar del también rockero, sobre todos sus ex mujeres que conocían mejor que nadie la situación.

Una de ellas fue Jimena Barón que, a través de sus redes sociales, compartió un texto en donde pidió por su hijo y relató cómo fue la crianza de su hijo.

“Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes”, comenzó diciendo la actriz y cantante dando a entender que no estaba al tanto de la situación de su ex.

Daniel Osvaldo entre lágrimas habló de depresión y salud mental, adicciones e inestabilidad emocional con hijos y parejas pic.twitter.com/sbJOUT2Bzf — uD83CuDD70uD83CuDD7CuD83CuDD71uD83CuDD81uD83CuDD7EuD83CuDD82uD83CuDD78uD83CuDD7DuD83CuDD7E (@DaniAmbrosino) March 14, 2024

“Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que ir a trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo”, explicó Barón en su rol de madre a tiempo completo.

“El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones. Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre”, concluyó Jimena Barón.

El texto fue compartido en una historia de Instagram, Tik Tok y en su cuenta oficial de X.

