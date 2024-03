Sin filtro Furia habló sobre los atributos de su nuevo amante

Hace algunos días, Juliana finalmente tuvo su noche de pasión con Mauro, uno de los nuevos integrantes en la casa de Gran Hermano.

La doble de riesgo intentó conquistar a Lisandro pero el muchacho de pelo largo fue fiel a su novio Mili, hasta que la decisión del público lo dejó fuera de juego.

Ahora, la jugadora más polémica de la casa evaluó su noche de amor y, en una charla con Catalina y otras participantes del juego no dudó en hablar de cómo venía dotado su compañero sexual.

"Furia"



Porque reveló que Mauro no estaría dotado: “Ahí abajo no hay ninguna cosa larga… lo único que voy a decir es que bailó ahí adentro”. pic.twitter.com/p8as1yRRA2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 13, 2024

"Yo ya la vi y no la tiene re larga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que voy a decir es que me parece que bailó", comentó Furia sin filtro y sorprendiendo a Virginia, Cata y Paloma.

Luego Scaglione sumó: "Podes tener un re cuerpo, pero cuando no tenés, no tenés…".

Las chicas no pueden dormir porque furia metio a su cuarto a Mauro y el troglodita ronca y nadie puede dormir, la dictafura furia putin comienza para que le dieron poder a quién no conoce de control #Granhermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/1DDPzrkBtX — Nikitaa krush (@blanchnieche7) March 14, 2024

En las redes sociales, el comentario generó polémica porque los seguidores del programa de Telefe opinaron que no estaba bien opinar de cuerpos ajenos.