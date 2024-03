¿Nació el amor de las ex GH?: Romina y Agostina más cerca que nunca

El cruce de la edición anterior y la actual de Gran Hermano, sigue dando que hablar por el juego de los participantes de ambos años y ahora por una relación que, día a día, se afianza más.

lo EXAGERADA que es agostina. como le cago la cabeza romina.#GranHermano



pic.twitter.com/GgpvFV4rkC — ‘ (@staylvnder) February 26, 2024

Se trata de la amistad que se generó entre Romuna Uhrig y Agostina Spinelli, que arrancó cuando la ex diputada ingresó a la casa y ahora, transcendió en el exterior.

Recientemente, Romina invitó a su casa a la ex policía y se volvieron virales en las redes sociales luego de hacer un vivo con sus seguidores.

#GranHermano Romina quiere desviar la atención de la imputación por lavado de dinero haciéndose la lesbiana con Agostina que también quiere distraer la atención de la barbaridad que dijo de la AMIA. pic.twitter.com/LDOFzJOjyp — @adrianabravista (@adrianabravist6) March 17, 2024

Lo más llamativo de todo, es que la charla en vivo se volvió cada vez más íntima y los seguidores, no dejaron de decirse piropos y enviarse indirectas.

"Ella es la única que no se da cuenta que es su noche. Dios le da pan al que no tiene dientes, miren que yo no me abro con cualquiera, a mí también me gustan las mujeres”, fue una de las frases celebres de Romina durante el directo en Instagram.

pense que era joda eso de Romina y Agostina ajjsjaja pic.twitter.com/W9sm1or79a — Caro uD83EuDD54?? (@littlemonsterM_) March 13, 2024

“Déjate de hinchar, lo único que te podés comer es una cachiporra. A mi déjame con las mujeres. Que ser inmunda que sos…”, dijo Alfa que también estaba presente en el vivo.

Che, si es verdad que romina y agostina estan de novias, eso quiere decir que se cumplio lo que les dijo furia cuando les tiro las cartas a las dos #GranHermano pic.twitter.com/JxPUunx5uU — GranFuria (@furiascaglionee) March 17, 2024

Por su parte Agostina no se quedó callada y remató: “Antes era yo la que la apuraba y ahora me apura ella”.