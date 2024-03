Preocupación por Sofía Pachano: fue internada en Japón

Alejada de la televisión pero muy enfocada en el teatro, Sofía Pachano fue nuevamente noticia en estos días por un imprevisto que vivió fuera de Argentina.

La hija de Aníbal Pachano, relató a través de sus redes sociales que fue internada en Tokio por una alergia que le provocó hinchazón en su cara.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía aseguró:"El día 4 en Tokio no fue muy divertido que digamos...", comenzó diciendo la bailarina que comparte el viaje con su madre. "Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio ‘Bridget Jones’", agregó.

A través de algunas imágenes, Sofía se mostró internada con una sonda de corticoides y antihistamínicos. Para no impresionar a sus seguidores, sobre la foto Sofía Pachano decidió colocar un emoji en el rostro para que no se viera con detalle la hinchazón que tenía.

"Gracias a mis médicos que estuvieron al pie del cañón ayudándome a distancia. Gracias a los que me ayudaron con las clínicas y me orientaron sobre el servicio de salud japonés”, agradeció la actriz.

Para cerrar, la ex participante de "MasterChef Famosos", recomendó a su fandom: "Es decir, te puede pasar. Y la verdad es bastante paja y me asusté mucho (sigo medio asustada porque sigo hinchada) pero cuídense”, sostuvo. "No viajen nunca sin seguro médico”, agregó y cerró: “La consulta está en Japón 280 dólares, o sea...".