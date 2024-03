Flor Vigna lanzó nuevo tema y preocupó su depresión actual

No son buenos días para Flor Vigna quien, luego de su separación de Luciano Castro se sumió en una profunda depresión debido a su fracaso sentimental.

Como suele hacer con sus relaciones fallidas, la ex Combate comenzó a componer una canción para el reconocido actor y se permitió mostrarse muy vulnerable en las redes sociales.

flor vigna supera las dificultades haciendo música, pero no piensa en nosotros pic.twitter.com/7OjrzQoKPK — ale_ bc (@alebc32946038) March 19, 2024

Vigna, a cara lavada y llorando, transitó una situación que la superaba y que la unía a sus seguidores en la misma situación: el desamor.

“Yo creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca", expresó en sus redes sociales la también actriz.

Luego sumó: "Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa".

Al menos está vez flor vigna no le pega a Occhiato y le pega a castro. Algo es algo pic.twitter.com/ufcpEspuBY — Rocio uD83DuDC8E (@FullAcuariana) March 20, 2024

A continuación, Flor aseguró: “Quería hacer una canción que me recuerde que pase lo que pase, puedo. Así que así nació Puedo Solita, que es una canción para decretar todo tu poder. Espero que te guste y te haga muy bien".