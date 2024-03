Romina y Agostina ya habrían superado su tensión sexual

Hace algunos días, Agostina Spinelli dejó entrever, en una entrevista con Gastón Trezeguet en su ciclo "Se picó", que tenía una relación muy cercana con Romina Uhrig, ex participante de la edición anterior de Gran Hermano.

Ahora, se conoció la información que las mujeres se reunieron durante el fin de semana e hicieron un pícaro vivo en redes, que despertó las sospechas de romance entre las "hermanitas".

pense que era joda eso de Romina y Agostina ajjsjaja pic.twitter.com/W9sm1or79a — Caro uD83EuDD54?? (@littlemonsterM_) March 13, 2024

En este contexto, Juan Etchegoyen contó la verdad sobre el encuentro de la ex hermanitas: “A mí desde el entorno de Agostina me confirman romance o si no quieren llamarlo romance, díganlo como prefieran. El touch and go yo lo tengo confirmadísimo”, afirmó, sin filtro el periodista de Mitre Live.

Luego, el mediático dio más detalles y confirmó quién fue la que tomó la iniciativa: “Agostina recibió una invitación de Romina para ir a su casa y fue. Yo no quiero decir lo que me contaron, pero el textual que me dicen es que ‘había quedado algo pendiente’”, detalló el periodista, contundente.

FUERTE INFORMACION DE JUAN ETCHEGOYEN:



ROMINA Y AGOSTINA HABRIAN TENIDO UN ENCUENTRO ESTE FIN DE SEMANA DONDE LA HABRIAN PASADO "MUYYYY BIEN":



"ME CONFIRMAN QUE HUBO UN TOUCH AND GO, LLAMENLO ROMANCE O COMO QUIERAN" pic.twitter.com/fT0KMzozZs — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) March 20, 2024

“A mí lo que me decían es que ellas sintieron una tensión sexual, ni más ni menos. Son amigas y se llevan bien. Romina necesitaba un poco de disfrute después de estos días tensos con su mamá hablando en LAM pestes de ella y además la situación judicial que la involucra con su ex Walter Festa...”.

Para cerrar, Etchegoyen sumó: “Pregunté si existe amor en esta relación y me dicen rotundamente que no, que se juntaron y la pasaron muuuuy bien, así con muchas u me pusieron”.