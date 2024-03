La terrible confesión de Tini Stoessel en sus redes sociales

Luego de borrar todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram y compartir una foto de pelo cortado que luego eliminó, ahora Tini Stoessel salió a responder un mensaje que recibió a través de la red social X.

"Contame, ¿qué te pasó de grave en la vida reina? ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame que es lo q te tiene tan emo para hacer tanto show?! Ridícula", fue el duro mensaje que recibió la joven cantante.

De inmediato, Tini decidió contestar y aseguró: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones".

"Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, asique, ojalá, antes d comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces", concluyó la intérprete de La Triple T.

Cumpleaños

Este 21 de marzo, Stoessel está cumpliendo años y recibió una particular torta que al prender fuego, cambiaba de imagen. Como era de esperar, esta información es tendencia en las redes sociales.

uD83DuDC96 FELICES 27 TINI uD83DuDC96@TiniStoessel ? pic.twitter.com/Tc3mSXCnjJ — Para Ti Online (@ParaTiOnline) March 21, 2024