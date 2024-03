Sol Pérez se quitó la ropa y mostró su cuerpo sin entrenar

Hace algunos días, Sol Pérez dejó su lugar en el panel de las noche de Gran Hermano en la pantalla de Telefe. La mediática se tomó algunos días de vacaciones y, mientras tanto, compartió algunas vivencias en sus redes sociales.

A fines del 2023, la también campeona de Challenge Argentina se casó con Guido Mazzoni y comenzó a reordenar su vida relacionada a su pareja y a sus estudios de abogacía.

La también influencer en fitness confesó que, desde hace un mes, se alejó del gimnasio para sorpresa de sus más de 6,5 millones de seguidores.

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite”, comenzó diciendo Sol. Luego agregó: “Hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo... ¡los quiero!”, finalizó tranquilizando a sus fanáticos.