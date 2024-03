"Las chicas solo quieren money”: casi desnuda Wanda Nara estrenó canción

Llegó el gran día y Wanda Nara presentó su tercera canción de un disco que viene cocinándose lento pero con paso seguro. Este 21 de marzo, la mediática presentó "Money" un tema con ritmo y estilo pegadizo que además también deslumbra con un impactante vestuario de la cantante.

En un evento especial de presentación en donde no faltaron Mauro Icardi y Nora, la madre de la cantante, el videoclip sorprendió por su edición y sobre el tema Nara aseguró que, en un comienzo, el video era más hot pero que decidieron bajarle un poco el tono.

Autos, transparencias, glamour y muchas curvas, "Money" sorprendió en las plataformas digitales y redes virtuales por su mensaje y estética.

"Money, Money, las chicas solo quieren Money...Ya ninguno me enamora, a mi nadie me traiciona. Soy la mami que controla, te detecto a toda hora. Me miran, me copian. Me copian, me miran. Me roza, suspira. Suspira, se excita Sigo facturando la mía”, se escucha en la canción.

Wanda Nara lanza su nuevo Hit #Money #WandaNara esto se está picando, yo que ella me mandó una tiradera uD83DuDE36?uD83CuDF2B?uD83DuDE36?uD83CuDF2B?uD83DuDE36?uD83CuDF2B?uD83DuDE36?uD83CuDF2B? pic.twitter.com/59wDEcrWDm — Nicolas Tello (@Nicotelllo) March 22, 2024

“Si me lo piden yo me caso sin problema, me desean porque saben que estoy buena. En mi caso la inversión es de primera. Ganando sola, y desde nena” y continúa “¿Te gusta como soy, te gusta copiarme mi amor?”, canta con su voz muy sensual y casi susurrando.

Letra de “Money”

“Estás escuchando lo más pedido de este verano. Wanda Nara la batich. Rompiendo favelas. Money, Money. Las chicas solo quieren money. Money. Las chicas solo cuentan Money. Money. Las chicas solo quieren money. Money. Las chicas solo cuentan. Ninguna me enamora. Me enamora. A mí nadie me traiciona. Me traiciona. Soy la mami que controla. Que controla. Detesto a toda hora. A toda hora. Me miran. ¿Me copian? ¿Me copian? Me copia. Me mira. Me mira. Me roza. Suspira. Suspira. Suspira. Se excita. Sigo facturando. Facturando la mía. Facturando la mía. Facturando la mía. Facturando... Money. Money. Las chicas solo quieren. Money. Money. La chica solo. Money. Money. Las chicas solo quieren money. Money. Las chicas solo cuentan. Si me lo piden. Yo me caso sin problema. Me desean porque saben que soy buena. En mi caso la inversión es de primera. Facturando sola y desde nena. Money. Money. Las chicas solo quieren money. Money. Las chicas solo cuentan money. Money. Las chicas solo quieren money. Money. Las chicas solo cuentan. ¿Te gusta como soy? ¿Te gusta copiar? Money. Money”.

??Wanda Nara yeni sarki klibini duyurdu. Paylastigi kisa video sosyal medyada gündem oldu.#WandaNara pic.twitter.com/55HwVLInzF — Gazete Yaziyor (@Gazete_Yaziyor) March 14, 2024

