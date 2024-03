Reapareció Kate Middleton y confesó que padece cáncer

Aunque no había nacido, me he informado sobre todo el acoso mediático que sufrió Lady Di y me recuerda mucho a lo que ha estado padeciendo su nuera, Kate Middleton. Hay límites que nunca se deberían sobrepasar porque ya entra en la esfera privada. Ojalá se recupere pronto ???? pic.twitter.com/ZWx96NRbB1