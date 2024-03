Sol Pérez dio la noticia que todos esperaban

En las últimas horas, Sol Pérez usó sus redes sociales para dar una noticia inesperada, quizás por su fandom, pero no por ella que invirtió tiempo en un sueño que ya es realidad.

La panelista de Gran Hermano, recién casada con Guido Mazzoni, usó su cuenta de Instagram para confirmar que rindió su último final y ya es abogada.

Hace algunos días se supo que la influencer hacía un mes que había dejado de entrenar, una de sus grandes pasiones, para hacer foco en otro tema. Si bien muchos pensaron que la bella mujer estaba embarazada, finalmente fue su carrera profesional la que ocupó su tiempo.

“Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite”, aseguró Sol semanas atrás. “No puedo crecer, dos horas duró mi examen oral y escrito. Primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral, y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles. No saben las preguntas…cinco materias en un examen, imagínense. Eran cosas muy…pero bueno, lo superamos. Me saqué un 7”, comentó Pérez.

Sol, en este momento especial no dudó en agradecer a todos los que la apoyaron, como su familia, esposo y amigos. Junto a una foto con su madre Pérez tuvo un comentario especial: “Creo que te podés recibir de abogada ya, con todo lo que me escuchaste”.