Darío Barassi fue operado y dio detalles en sus redes sociales

Hace algunos días, Darío Barassi confirmó en sus redes sociales que debía someterse a dos cirugías distintas. Una de ellas por pólipos que tiene en las cuerdas vocales y la otra, por una hernia.

Frente a este panorama, el actor detalló que se está apurando en cumplir con algunos compromisos laborales y además, dio la primicia de quién lo reemplazará en su programa de entretenimientos del Trece “Ahora Caigo”. Feliz por la elección, Barassi confirmó que en su lugar quedará Leandro El Chino Leunis.

Ahora, el también actor, luego de la intervención posó con una bata en su cuenta de Instagram y aseguró: "Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay q frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que que que queeeeeee… Respiro", comenzó diciendo Darío.

"En fin, le pusimos cuerpo cabeza y corazón. Hicimos la cirugía q había q hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje gordito lindo que salimos mejores.

Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs y nunca fue su fuerte jaja, gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor mujer mía te amo", continuó hablando de su mujer.

"Gracias a todo el equipo del @sanatoriofinochietto nos cuidaron y trataron bárbaro. Capo @doctorcapuya. Mi amigo y gran profesional al q le confío lo que más vale de mi cuerpo q son mis cuerdas. Lo q me cuidas y bancas no tiene nombre @drmarcelo_sztajn. Gracias tbn @doctorflaviomarchesini profesional de excelencia y calidad humana altísima.

No paro de agradecer, parece un premio más que una cirugía. Gracias mil @eltrecetv y @boxfishtv pro ayudarme a encuadrar los espacios y tiempos para este procedimiento. Soy un apasionado y agradecido de mi trabajo, apenas pueda retomo con todo. Gracias miles al amigo analista asesor financiero y equipo @javierfurgang sos todo bebé".

Para cerrar Barassi siguió agradeciendo y dijo: "Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto. Y por último puse una foto de mis chinas. Que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden xq no les contesto o por que no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el tramadol de mi cuore. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá. En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada q no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso".